مركز الإنصاف للحقوق والتنمية يدين جرائم مليشيات الحوثي في إب ويدعو لتحقيق دولي عاجل

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أدان مركز الإنصاف للحقوق والتنمية في بيان له صدر اليوم الخميس ، الجرائم المروعة التي تقوم بها مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا في محافظة إب وسط اليمن ووجه البيان بدعوة للتحقيق الدولي العاجل
وأوضح البيان الذي حصل "مأرب برس" على نسخة منه أنه يدين بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق أبناء محافظة إب وسط اليمن وتشمل هذه الجرائم عمليات القتل خارج إطار القانون، والاختطافات القسرية، والتهجير القسري، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية الإنسانية ولحقوق الإنسان الأساسية.
وأشار البيان إلى إن ما يحدث في محافظة إب يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تكميم الأفواه وترهيب السكان المحليين، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعمق الأزمة الإنسانية في البلاد ، ويؤكد المركز أن مثل هذه الممارسات تضر بفرص تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف هذه الانتهاكات الممنهجة ، كما طالب المركز في البيان بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان تقديمهم للعدالة.
يأتي هذا البيان في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا وإنتشار جرائم مليشيات الحوثيين الإرهابية المتمثلة بالقتل والاختطافات والنهب ومصادرة أملاك المدنيين ، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان وسط غياب أي حلول جذرية أو تدخل يوقف نزيف الدم المستمر في المحافظة.