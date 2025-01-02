تظاهرة احتجاجية حاشدة للمعلمين في تعز

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شهدت مدينة تعز، اليوم الخميس، تظاهرة حاشدة للمعلمين للمطالبة بانتظام صرف المرتبات، ورفع الحد الأني للأجور تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ورفع المشاركون في التظاهرة التي جاءت استجابة لدعوة أطلقتها نقابة المعلمين، لافتات تطالب باحترام المعلم وتكريمه حتى يقوم بواجبه على أكمل وجه، فضلا عن صرف مستحقاته بما يضمن له تحقق العيش الكريم، وبما يكفل له الاستقرار النفسي والاجتماعي ويستطيع من خلاله أن يؤدّي دوره بالشكل المطلوب.
وامس اعلن عن صرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2024 لجميع مكاتب السلطة المحلية بمحافظة تعز بما فيها مكتب التربية والتعليم اعتباراً من مساء امس الأربعاء، عبر بنك الكريمي.