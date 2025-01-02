دونالد ترامب: ''أصبحنا أضحوكة العالم''

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قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة "أصبحت أضحوكة للعالم أجمع"، وعزا الهجمات الأخيرة في البلاد إلى "مشكلة الحدود وضعف القيادة".
جاء ذلك في منشور على منصة "Truth Social"، الأربعاء، تطرق فيه إلى حادثة الدهس التي وقعت بمدينة نيو أورليانز الأمريكية، الأربعاء، وأدت إلى مقتل 15 شخصاً.
واتهم ترامب في منشوره، الديمقراطيين والقائمين على إدارة البلاد بـ"عدم القيام بواجباتهم".
وتابع قائلا: "بلادنا كارثة، وأضحوكة في جميع أنحاء العالم. هذا ما يحدث عندما تكون لديك حدود مفتوحة وقيادة غير فعالة وتكاد تكون معدومة".
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن منفذ الهجوم في نيو أورليانز بولاية لويزيانا (جنوب) مواطن أمريكي من ولاية تكساس (جنوب) يدعى شمس الدين جبار، ويبلغ من العمر 42 عاما.
وأفاد المكتب في بيان، بأن "جبار" نفذ الهجوم بشاحنة صغير مستأجرة، وأنه عُثر على علم تنظيم "داعش" الإرهابي في السيارة.
وفي وقت لاحق، قالت العميلة الخاصة المساعدة في مكتب التحقيقات الفيدرالي أليثيا دنكان، خلال تصريحات صحفية، إن "جبار" خدم سابقًا في الجيش الأمريكي، وغادره بتسريح مشرف