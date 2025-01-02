ارتفاع ضحايا حادثة الدهس في أميركا.. واليمن تدين استئناف الرحلات في مطار باليمن متوقف منذ 10 سنوات خطة الإستجابة الإنسانية في اليمن خلال 2024 هي الأسوأ منذ 5 سنوات بحسب الأمم المتحدة تسميم بشار الأسد في روسيا طهران تحتج على إعدام 6 إيرانيين في السعودية تفاصيل مذهلة في جنوب أفريقيا.. دولة تمتلك أكبر احتياطى من المعدن الأغلى من الذهب أول دولة تعقد صفقة ضخمة مع الاحتلال.. الأسلحة الأقوى في العالم الصين اخترقت مكتب العقوبات بوزارة الخزانة الأميركية محاولة اغتيال بشار الأسد في موسكو مقتل قيادين في حماس ب غارة إسرائيلية على خان يونس
ارتفعت حصيلة ضحايا عملية الدهس التي وقعت في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 15 قتيلا.
وذكر مسؤولون في تصريحات صحفية، أن 15 شخصاً قتلوا حتى الآن وأصيب العشرات في عملية الدهس التي نفذها سائق شاحنة أميركي يدعى "شمس الدين جبار" في وقت مبكر من صباح امس الاربعاء في مدينة نيو أورليانز.
واشار مكتب التحقيقات الفيدرالي، الي انه يحقق في الحادثة باعتبارها عملا ارهابيا لاسيما بعد أن تم العثور على متفجرات داخل السيارة التي استخدمها الجاني.
في سياق متصل اعربت الجمهورية اليمنية، عن إدانتها الشديدة لحادث الدهس المروع والماسأوي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية، وأدى الى سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
واكدت وزارة الخارجية في بيان تضامن الجمهورية اليمنية مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق في هذا المصاب الأليم.
وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.