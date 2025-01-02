ارتفاع ضحايا حادثة الدهس في أميركا.. واليمن تدين

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ارتفعت حصيلة ضحايا عملية الدهس التي وقعت في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 15 قتيلا.

وذكر مسؤولون في تصريحات صحفية، أن 15 شخصاً قتلوا حتى الآن وأصيب العشرات في عملية الدهس التي نفذها سائق شاحنة أميركي يدعى "شمس الدين جبار" في وقت مبكر من صباح امس الاربعاء في مدينة نيو أورليانز.

واشار مكتب التحقيقات الفيدرالي، الي انه يحقق في الحادثة باعتبارها عملا ارهابيا لاسيما بعد أن تم العثور على متفجرات داخل السيارة التي استخدمها الجاني.

في سياق متصل اعربت الجمهورية اليمنية، عن إدانتها الشديدة لحادث الدهس المروع والماسأوي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية، وأدى الى سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

واكدت وزارة الخارجية في بيان تضامن الجمهورية اليمنية مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق في هذا المصاب الأليم.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.