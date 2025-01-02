آخر الاخبار

ارتفاع ضحايا حادثة الدهس في أميركا.. واليمن تدين استئناف الرحلات في مطار باليمن متوقف منذ 10 سنوات خطة الإستجابة الإنسانية في اليمن خلال 2024 هي الأسوأ منذ 5 سنوات بحسب الأمم المتحدة تسميم بشار الأسد في روسيا طهران تحتج على إعدام 6 إيرانيين في السعودية تفاصيل مذهلة في جنوب أفريقيا.. دولة تمتلك أكبر احتياطى من المعدن الأغلى من الذهب أول دولة تعقد صفقة ضخمة مع الاحتلال.. الأسلحة الأقوى في العالم الصين اخترقت مكتب العقوبات بوزارة الخزانة الأميركية محاولة اغتيال بشار الأسد في موسكو مقتل قيادين في حماس ب غارة إسرائيلية على خان يونس

ارتفاع ضحايا حادثة الدهس في أميركا.. واليمن تدين

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
عدد القراءات 246

ارتفعت حصيلة ضحايا عملية الدهس التي وقعت في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 15 قتيلا.

وذكر مسؤولون في تصريحات صحفية، أن 15 شخصاً قتلوا حتى الآن وأصيب العشرات في عملية الدهس التي نفذها سائق شاحنة أميركي يدعى "شمس الدين جبار" في وقت مبكر من صباح امس الاربعاء في مدينة نيو أورليانز.

واشار مكتب التحقيقات الفيدرالي، الي انه يحقق في الحادثة باعتبارها عملا ارهابيا لاسيما بعد أن تم العثور على متفجرات داخل السيارة التي استخدمها الجاني.

في سياق متصل اعربت الجمهورية اليمنية، عن إدانتها الشديدة لحادث الدهس المروع والماسأوي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية، وأدى الى سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

واكدت وزارة الخارجية في بيان تضامن الجمهورية اليمنية مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق في هذا المصاب الأليم.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

إقراء أيضاً
استئناف الرحلات في مطار باليمن متوقف منذ 10 سنوات
خطة الإستجابة الإنسانية في اليمن خلال 2024 هي الأسوأ منذ 5 سنوات بحسب الأمم المت
عاجل مقتل وجرح 25 مسلحا حوثيا في حادث سير غرب اليمن
الأمم المتحدة تعلن عودة مطار صنعاء الدولي لإستئناف رحلات الإغاثة الجوية
المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر المواطنين في خمس محافظات يمنية بشكل عا
الحوثيون يزعمون استهداف يو إس إس ترومان وواشنطن ترد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول