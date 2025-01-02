استئناف الرحلات في مطار باليمن متوقف منذ 10 سنوات

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة النقل، وشركة الخطوط الجوية اليمنية، يوم الاربعاء استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مطاري الريان والقاهرة بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.

وأوضح وزير النقل، الدكتور عبدالسلام صالح حميد، أن استئناف الرحلات يأتي بعد استلام التصاريح من قِبل السلطات المصرية لتشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين المطارين.

وأشار إلى أن التدشين والإعلان عن جدول الرحلات سيتم خلال الأسبوعين القادمين.

وثمّن وزير النقل جهود السلطات المصرية، وتعاونها الكبير في منح التصاريح، ومنحها التسهيلات التي تقدِّمها لليمنيين، منذ اندلاع الحرب الحوثية في البلاد.

وفي وقت سابق، كان وزير الطيران المدني المصري الدكتور "سامح الحفني" أكد أن الإجراءات الفنية لتشغيل الرحلات بين مطاري الريان والقاهرة على وشك الانتهاء.

موضحا أن الموضوع محل بحث جاد من قبل الجهات المعنية في الوزارة، مشيرا إلى أن الموضوع لا يزال قيد البحث "الجاد".

ونقلت وكالة سبأ عن سفير اليمن لدى مصر خالد بحاح تأكيده على أهمية استئناف رحلات شركة الطيران المصرية بين مطاري عدن والقاهرة في ظل تزايد الطلب على خدمات النقل الجوي بين البلدين.