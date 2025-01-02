خطة الإستجابة الإنسانية في اليمن خلال 2024 هي الأسوأ منذ 5 سنوات بحسب الأمم المتحدة

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024 لم يتم تمويلها سوى بنصف المبلغ المطلوب، كأسوأ تمويل خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ووفق آخر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، فإن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (YHRP) للعام 2024، لم تحصل سوى على 1.36 مليار دولار، وهو ما يعادل 50.2% من إجمالي المبلغ المطلوب والمقدر بـ2.71 مليار دولار أمريكي.

وأضاف أن فجوة التمويل في خطة الاستجابة للعام الماضي ومع انتهائه، بلغت 1.35 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 49.8% من إجمالي المبلغ المطلوب.

وتُعد خطة الاستجابة الإنسانية للعام المنصرم هي الأقل في تلقي التمويلات خلال الخمسة الأعوام الأخيرة، مقارنة مع 1.78 مليار دولار عام 2023، و2.32 مليار في عام 2022، و2.42 مليار في 2021، و1.99 مليار دولار في عام 2020.

أما من حيث نسبة تلقي التمويل من إجمالي المبلغ المطلوب، فقد كان تمويل خطة الاستجابة للعام 2024 هو ثاني أسوأ معدل بعد العام 2023 الذي لم تتجاوز فيه 41%، بينما كانت أعلى نسبة في عام 2021 والتي بلغت 62.9%، يلي عام 2020 بنسبة 58.9%، ثم عام 2022 وبنسبة 54.2% من إجمالي التمويل المطلوب.

وبحسب تقديرات أممية، فإن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية، وأجبر نقص التمويل العديد من الوكالات الأممية والمنظمات الدولية على إغلاق برامج حيوية وحرمان ملايين الأشخاص من الخدمات والمساعدات المنقذة للحياة.