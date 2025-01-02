تسميم بشار الأسد في روسيا

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت تقارير أن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تعرض لمحاولة تسميم، أو ربما تسمم، وفق خبر نشرته صحيفة "الصن" البريطانية باختصار شديد.

الخبر نقلته الصحيفة الشعبوية من حساب General SVR الإلكتروني في منصة تليغرام، "والمفترض أن جاسوسا سابقا في روسيا يديره" قال فيه أن أعراض تسمم ظهرت على الأسد يوم الأحد الماضي.

وورد في الخبر أن الأسد، البالغ 59 عاما "طلب المساعدة الطبية ثم بدأ على الفور في "السعال بعنف والاختناق" تقريبا، وأضاف: "هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن محاولة اغتيال جرت" وقيل إن الأسد عولج في شقته بضواحي موسكو واستقرت حالته يوم الاثنين.

ونقلت "الصن" التي نقلت خبرها صحيفة تركية، وأيضا موقع صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية كعاجل اليوم الخميس، بأن تقارير أفادت أن الاختبارات أظهرت وجود تسمم في نظامه، من دون أن يتم الاستناد بذلك إلى أي مصدر. كما لم يكن هناك تأكيد رسمي من روسيا.