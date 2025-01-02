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طهران تحتج على إعدام 6 إيرانيين في السعودية

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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استدعت إيران السفير السعودي في طهران، الأربعاء، بعد ساعات من الإعلان عن إعدام السعودية 6 إيرانيين بتهمة تهريب الحشيش.

وبحسب بيان رسمي فقد سلمت وزارة الخارجية السفير مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، فيما عبر المدير العام للشؤون القنصلية كريمي شصتي، عن بالغ احتجاجه على خبر تنفيذ حكم الإعدام

وأعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، إعدام 6 إيرانيين أدينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة.

وقالت وزارة الداخلية إن إن 6 إيرانيين ذكرتهم بالاسم "أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة"، وتابعت "تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالمنطقة الشرقية"، دون أن تشير إلى تاريخ تنفيذ العقوبة.

وتهريب المخدرات جريمة عقوبتها الإعدام في السعودية.

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