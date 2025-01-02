تسميم بشار الأسد في روسيا طهران تحتج على إعدام 6 إيرانيين في السعودية تفاصيل مذهلة في جنوب أفريقيا.. دولة تمتلك أكبر احتياطى من المعدن الأغلى من الذهب أول دولة تعقد صفقة ضخمة مع الاحتلال.. الأسلحة الأقوى في العالم الصين اخترقت مكتب العقوبات بوزارة الخزانة الأميركية محاولة اغتيال بشار الأسد في موسكو مقتل قيادين في حماس ب غارة إسرائيلية على خان يونس الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ أكثر من 1400 غارة على غزة وفد سوري برئاسة وزير الخارجية يصل إلى الرياض.. وهذه أبرز التطورات كيف تحمي حسابك الشخصى على انستجرام؟.. خطوة بخطوة
استدعت إيران السفير السعودي في طهران، الأربعاء، بعد ساعات من الإعلان عن إعدام السعودية 6 إيرانيين بتهمة تهريب الحشيش.
وبحسب بيان رسمي فقد سلمت وزارة الخارجية السفير مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، فيما عبر المدير العام للشؤون القنصلية كريمي شصتي، عن بالغ احتجاجه على خبر تنفيذ حكم الإعدام
وأعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، إعدام 6 إيرانيين أدينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة.
وقالت وزارة الداخلية إن إن 6 إيرانيين ذكرتهم بالاسم "أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة"، وتابعت "تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالمنطقة الشرقية"، دون أن تشير إلى تاريخ تنفيذ العقوبة.
وتهريب المخدرات جريمة عقوبتها الإعدام في السعودية.