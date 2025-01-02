الصين اخترقت مكتب العقوبات بوزارة الخزانة الأميركية

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ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس (الأربعاء)، أن متسللين تابعين للحكومة الصينية اخترقوا مكتب وزارة الخزانة الأميركية، المسؤول عن العقوبات الاقتصادية، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن المتسللين استهدفوا أيضاً مكتب وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.
كانت الوزارة قد كشفت، في وقت سابق من الأسبوع في رسالة إلى المُشرِّعين، عن أن متسللين سرقوا وثائق غير سرية ضمن «حادثة كبيرة».
ولم تحدد الوزارة المستخدمين أو الإدارات المتضررة.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينجيو، رداً على سؤال حول تقرير الصحيفة، إن الادعاء الأميركي «غير عقلاني ولا أساس له من الصحة»، ويمثل «هجمات تشويه سمعة» ضد بكين.
ولم ترد وزارة الخزانة بعد على طلبات للتعليق على تقرير الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن من أهم مجالات الاهتمام بالنسبة لحكومة بكين الكيانات الصينية التي قد تفكر الحكومة الأميركية في استهدافها بعقوبات مالية.