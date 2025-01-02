محاولة اغتيال بشار الأسد في موسكو مقتل قيادين في حماس ب غارة إسرائيلية على خان يونس الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ أكثر من 1400 غارة على غزة وفد سوري برئاسة وزير الخارجية يصل إلى الرياض.. وهذه أبرز التطورات كيف تحمي حسابك الشخصى على انستجرام؟.. خطوة بخطوة 7 مباريات نارية تنتظر ريال مدريد فى 4 بطولات خلال يناير 2025 خامنئي يتوعد بـسحق قواعد أميركا في سوريا بعد ان ظلت تلك القواعد تتمتع بكافة الامتيازات والحركة طوال 12 عاما من سيطرة إيران على سوريا عاجل مقتل وجرح 25 مسلحا حوثيا في حادث سير غرب اليمن أوكرانيا توجه ضربة قاتلة للاقتصاد الروسي وتمنع تدفق غاز روسيا إلى أوروبا النمسا توجه صفعة للغاز الروسي وأوكرانيا تسقط جيشا من المسيرات الروسية
أفادت صحيفة ذا صن البريطانية بتعرض الرئيس السوري السابق ، الذي يعيش في المنفى بموسكو ، لمحاولة اغتيال باستخدام السم.
وفقاً لحساب "الجنرال إس في آر" على إكس، الذي يُزعم أنه يديره جاسوس روسي سابق، عانى (59 عاماً) يوم الأحد الماضي، من نوبة مفاجئة تضمنت سعالاً عنيفاً وصعوبة في التنفس.
وقد أُجريت له فحوص طبية أظهرت وجود سم في نظامه، بينما تلقى العلاج في شقته واستقرت حالته يوم الاثنين.
ولم تصدر أي تأكيدات رسمية من السلطات الروسية بشأن الحادثة، مما يترك الشائعات والتكهنات حول محاولة الاغتيال بلا دليل قاطع.
تأتي هذه التقارير وسط شائعات عن توتر في العلاقة بين الأسد وزوجته أسماء، التي ورد أنها ترغب في العودة إلى المملكة المتحدة وربما تسعى للطلاق.
أسماء، المولودة في لندن والبالغة من العمر 49 عاماً، تواجه قيوداً تحول دون عودتها بسبب انتهاء صلاحية جواز سفرها البريطاني.
وفرّ بشار الأسد وعائلته إلى موسكو في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد انهيار نظامه الذي استمر لأكثر من عقدين، وسط انتفاضة شعبية أطاحت بحكمه. وقد وفّر بوتين، الحليف الوثيق للنظام السوري، اللجوء للأسد وعائلته