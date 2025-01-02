الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ أكثر من 1400 غارة على غزة

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس (الأربعاء)، أنه نفذ أكثر من 1400 غارة جوية على أهداف في غزة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول وحده)، بمعدل 45 غارة يومياً.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، أن الهجمات نفذت بواسطة مقاتلات حربية ومروحيات وطائرات مسيرة، استناداً إلى المعلومات التي قدمتها القوات البرية.

وأشار البيان إلى أن الأهداف شملت مقاتلين من «حماس» وحلفائها وأنفاقاً ومواقع مراقبة وقنص ومستودعات أسلحة.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين جراء هذه الهجمات