كيف تحمي حسابك الشخصى على انستجرام؟.. خطوة بخطوة

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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بات تطبيق الانستجرام من أكثر التطبيقات شيوعًا، ويستخدمه الملايين حول العالم، لذا فإن تفعيل طرق حماية متعددة لحماية حسابك عليه بات أمرا هامًا، خاصة أنه تطبيق صمم خصيصًا لنشر الصور والفيديوهات، لذا فإن معدلات الاختراق لصورك قد تزيد عليه أكثر من التطبيقات الأخرى.

ونقدم لك بعض الخطوات لحماية حسابك على إنستجرام، من خلال الخطوات التالية:

استخدام كلمة مرور قوية اختر كلمة مرور طويلة ومعقدة تحتوي على أحرف كبيرة وصغيرة، أرقام ورموز، مع تجنب استخدام كلمات سهلة مثل تاريخ ميلادك أو اسمك.

2.تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) اذهب إلى الإعدادات ثم الأمان ثم المصادقة الثنائية، ثم اختر الطريقة المناسبة لك كرسائل SMS أو تطبيقات مثل Google 3-مراجعة التطبيقات المرتبطة انتقل إلى الإعدادات ثم الأمان ثم التطبيقات ومواقع الويب، وقم بإلغاء الوصول إلى أي تطبيق مشبوه.

4. عدم النقر على الروابط المشبوهة تجنب الروابط التي تصلك عبر الرسائل، خاصة من أشخاص لا تعرفهم، وتحقق من عنوان الرابط إذا كنت تشك فيه.

5. تحديث بيانات الاتصال تأكد من أن بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك صحيحان وحديثان لاستعادة الحساب في حال الاختراق.

6. مراقبة تسجيلات الدخول اذهب إلى الإعدادات ثم الأمان ثم نشاط تسجيل الدخول، وتحقق من الأجهزة التي سجلت الدخول منها وقم بإزالة أي جهاز غير مألوف.

7.الحذر عند مشاركة المعلومات لا تشارك كلمة مرورك مع أي شخص، وكن حذرًا عند نشر معلومات شخصية قد تساعد المخترقين.

8. التحديثات الدورية للتطبيق احرص على تحديث تطبيق إنستجرام بانتظام للحصول على أحدث ميزات الأمان،باتباع هذه الخطوات، يمكنك تقليل احتمالية تعرض حسابك للاختراق