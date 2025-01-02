7 مباريات نارية تنتظر ريال مدريد فى 4 بطولات خلال يناير 2025

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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يعتبر فريق ريال مدريد الإسباني من الفرق التي ستخوض مواجهات نارية في 4 بطولات خلال شهر يناير الجاري مع بداية عامة 2025، حيث سيخوض ريال مدريد مباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا والسبور الإسباني على الترتيب.

وتصل مشاركات ريال مدريد في يناير الجاري إلى ما يقرب من 7 مباريات، وقد يصل العدد إلى 8 مباريات في حالة التأهل إلى نهائي السوبر الإسباني، حيث سيواجه ريال مدريد نظيره مايوركا في الدور قبل النهائي للسوبر الإسباني وفي حالة الفوز سيخوض النهائي وهي المباراة الثامنة له في يناير.

مباريات ريال مدريد في يناير 2025 فالنسيا × ريال مدريد - الدوري الإسباني

- 3 يناير.

ديبورتيفو مينيرا × ريال مدريد - كأس ملك إسبانيا

- 6 يناير.

ريال مدريد × ريال مايوركا - كأس السوبر الإسباني - 9 يناير.

مباراة محتملة: ريال مدريد × برشلونة أو أتلتيك بلباو - كأس السوبر الإسباني - 12 يناير. ريال مدريد × لاس بالماس - الدوري الإسباني - 19 يناير.

ريال مدريد × سالزبورج - دوري أبطال أوروبا - 22 يناير.

بلد الوليد × ريال مدريد - الدوري الإسباني - 25 يناير. بريست × ريال مدريد - دوري أبطال أوروبا - 29 يناير