كيف تحمي حسابك الشخصى على انستجرام؟.. خطوة بخطوة 7 مباريات نارية تنتظر ريال مدريد فى 4 بطولات خلال يناير 2025 خامنئي يتوعد بـسحق قواعد أميركا في سوريا بعد ان ظلت تلك القواعد تتمتع بكافة الامتيازات والحركة طوال 12 عاما من سيطرة إيران على سوريا عاجل مقتل وجرح 25 مسلحا حوثيا في حادث سير غرب اليمن أوكرانيا توجه ضربة قاتلة للاقتصاد الروسي وتمنع تدفق غاز روسيا إلى أوروبا النمسا توجه صفعة للغاز الروسي وأوكرانيا تسقط جيشا من المسيرات الروسية استطلاع عالمي يمنح زعيم عربي لقب الأكثر فساداً لعام 2024 تعديلات على المناهج الدراسية في سوريا لجميع المراحل التعليمية .. تغيير جذري حزب الله» يهدد إسرائيل ونعيم قاسم يبشر بعافية المقاومة عاجل وزارة الداخلية السعودية تعلن إعدام 6 أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية
يعتبر فريق ريال مدريد الإسباني من الفرق التي ستخوض مواجهات نارية في 4 بطولات خلال شهر يناير الجاري مع بداية عامة 2025، حيث سيخوض ريال مدريد مباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا والسبور الإسباني على الترتيب.
وتصل مشاركات ريال مدريد في يناير الجاري إلى ما يقرب من 7 مباريات، وقد يصل العدد إلى 8 مباريات في حالة التأهل إلى نهائي السوبر الإسباني، حيث سيواجه ريال مدريد نظيره مايوركا في الدور قبل النهائي للسوبر الإسباني وفي حالة الفوز سيخوض النهائي وهي المباراة الثامنة له في يناير.
مباريات ريال مدريد في يناير 2025 فالنسيا × ريال مدريد - الدوري الإسباني
- 3 يناير.
ديبورتيفو مينيرا × ريال مدريد - كأس ملك إسبانيا
- 6 يناير.
ريال مدريد × ريال مايوركا - كأس السوبر الإسباني - 9 يناير.
مباراة محتملة: ريال مدريد × برشلونة أو أتلتيك بلباو - كأس السوبر الإسباني - 12 يناير. ريال مدريد × لاس بالماس - الدوري الإسباني - 19 يناير.
ريال مدريد × سالزبورج - دوري أبطال أوروبا - 22 يناير.
بلد الوليد × ريال مدريد - الدوري الإسباني - 25 يناير. بريست × ريال مدريد - دوري أبطال أوروبا - 29 يناير