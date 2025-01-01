قناة المهرية تنطلق بحلة جديدة أكثر إدهاشا وحضورا في ذكراها الخامسة

خامنئي يتوعد بـسحق قواعد أميركا في سوريا بعد ان ظلت تلك القواعد تتمتع بكافة الامتيازات والحركة طوال 12 عاما من سيطرة إيران على سوريا عاجل مقتل وجرح 25 مسلحا حوثيا في حادث سير غرب اليمن أوكرانيا توجه ضربة قاتلة للاقتصاد الروسي وتمنع تدفق غاز روسيا إلى أوروبا النمسا توجه صفعة للغاز الروسي وأوكرانيا تسقط جيشا من المسيرات الروسية استطلاع عالمي يمنح زعيم عربي لقب الأكثر فساداً لعام 2024 تعديلات على المناهج الدراسية في سوريا لجميع المراحل التعليمية .. تغيير جذري حزب الله» يهدد إسرائيل ونعيم قاسم يبشر بعافية المقاومة عاجل وزارة الداخلية السعودية تعلن إعدام 6 أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية الأمم المتحدة تعلن عودة مطار صنعاء الدولي لإستئناف رحلات الإغاثة الجوية تدشن برنامج الحملة الوطنية التعبوية لمنتسبي شرطة محافظة مأرب
اكتست الليلة قناة المهرية بحلتها الجديدة بثوب مبهر واداء اكثر تنوعا وحضورا وذلك في ذكراها الخامسة.
رئيس مجلس إدارة قناة المهرية مختار الرحبي اكد ان القناة تسعى من خلال الانطلاقة الجديدة لتلبية ما يتطلع له المشاهد اليمني وأضاف: نسابق الزمن ونسابق أنفسنا ونجدد أنفسنا، المشاهد سيجد اليوم قناة مختلفة.
المهرية قبل 2025 ليست كما قبله والمشاهد هو من سيحكم على التغيير في القناة من خلال هوية البرامج المحدثة والتقنية العالية التي تستخدمها القناة، ولا توجد في قناة يمنية أخرى.
وكشف رئيس مجلس إدارة قناة المهرية مختار الرحبي، اليوم الأربعاء، أن السبب وراء تصدر المهرية لقائمة القنوات الأكثر مشاهدة يكمن في أنها تجتهد لتمثيل واقع الناس.
وقال إنه وللعام الخامس على التوالي تتصدر المهرية قائمة القنوات الأكثر مشاهدة. والسبب: بسيط وواضح، في إنّها القناة الوحيدة التي تجتهد لتمثيل واقع الناس، دونما محاولة للتحذلق عليهم أو تضليلهم.
وأضاف: لهذا يكرمها الناس بحدسهم الفطري ويرونها قريبة منهم دونما توجيه من أحد أو تأثير من أي طرف، المهرية مدرسة إعلامية متكاملة.
وأكد الرحبي أن المهرية هي القناة الوحيدة المخففة من الأيديولوجيا، وهذا هو السبب المركزي لثقة المشاهد بها.
وقال إنها لا ترغب بتجنيدهم لهذه الجهة أو تلك، ولا تتلاعب بمصائرهم ولا تبني شعبيتها على حساب عقولهم.
وأوضح أن هذا ميثاق شرفنا الثابت، والناس قضاة نزيهون في أحكامهم، ويعرفون لمن يمنحون ولاءهم بحرية كاملة.