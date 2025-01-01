قناة المهرية تنطلق بحلة جديدة أكثر إدهاشا وحضورا في ذكراها الخامسة

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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اكتست الليلة قناة المهرية بحلتها الجديدة بثوب مبهر واداء اكثر تنوعا وحضورا وذلك في ذكراها الخامسة.

رئيس مجلس إدارة قناة المهرية مختار الرحبي اكد ان القناة تسعى من خلال الانطلاقة الجديدة لتلبية ما يتطلع له المشاهد اليمني وأضاف: نسابق الزمن ونسابق أنفسنا ونجدد أنفسنا، المشاهد سيجد اليوم قناة مختلفة.

المهرية قبل 2025 ليست كما قبله والمشاهد هو من سيحكم على التغيير في القناة من خلال هوية البرامج المحدثة والتقنية العالية التي تستخدمها القناة، ولا توجد في قناة يمنية أخرى.

وكشف رئيس مجلس إدارة قناة المهرية مختار الرحبي، اليوم الأربعاء، أن السبب وراء تصدر المهرية لقائمة القنوات الأكثر مشاهدة يكمن في أنها تجتهد لتمثيل واقع الناس.

وقال إنه وللعام الخامس على التوالي تتصدر المهرية قائمة القنوات الأكثر مشاهدة. والسبب: بسيط وواضح، في إنّها القناة الوحيدة التي تجتهد لتمثيل واقع الناس، دونما محاولة للتحذلق عليهم أو تضليلهم.

وأضاف: لهذا يكرمها الناس بحدسهم الفطري ويرونها قريبة منهم دونما توجيه من أحد أو تأثير من أي طرف، المهرية مدرسة إعلامية متكاملة.

وأكد الرحبي أن المهرية هي القناة الوحيدة المخففة من الأيديولوجيا، وهذا هو السبب المركزي لثقة المشاهد بها.

وقال إنها لا ترغب بتجنيدهم لهذه الجهة أو تلك، ولا تتلاعب بمصائرهم ولا تبني شعبيتها على حساب عقولهم.

وأوضح أن هذا ميثاق شرفنا الثابت، والناس قضاة نزيهون في أحكامهم، ويعرفون لمن يمنحون ولاءهم بحرية كاملة.