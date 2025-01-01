خامنئي يتوعد بـسحق قواعد أميركا في سوريا بعد ان ظلت تلك القواعد تتمتع بكافة الامتيازات والحركة طوال 12 عاما من سيطرة إيران على سوريا عاجل مقتل وجرح 25 مسلحا حوثيا في حادث سير غرب اليمن أوكرانيا توجه ضربة قاتلة للاقتصاد الروسي وتمنع تدفق غاز روسيا إلى أوروبا النمسا توجه صفعة للغاز الروسي وأوكرانيا تسقط جيشا من المسيرات الروسية استطلاع عالمي يمنح زعيم عربي لقب الأكثر فساداً لعام 2024 تعديلات على المناهج الدراسية في سوريا لجميع المراحل التعليمية .. تغيير جذري حزب الله» يهدد إسرائيل ونعيم قاسم يبشر بعافية المقاومة عاجل وزارة الداخلية السعودية تعلن إعدام 6 أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية الأمم المتحدة تعلن عودة مطار صنعاء الدولي لإستئناف رحلات الإغاثة الجوية تدشن برنامج الحملة الوطنية التعبوية لمنتسبي شرطة محافظة مأرب
توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ "سحق القواعد الأميركية" في سوريا على أيدي "الشباب السوري"، مشيراً إلى أن المعتدين سيُجبرون على التراجع أمام مقاومة الشعب السوري، حسب وصفه.
وظلت القواعد الأمريكية في سوريا طوال 12 عاما الماضية التي كانت فيها إيران تحكم قبضتها العسكرية والأمنية فيها تتمتع بكافة الامتيازات والتحركات ولم يتم اعتراض اي جندي أمريكي طوال 12 عاما من سيطرة إيران على سوريا.
وزعم خامنئي أنه إذا "أخرجت دولة ما عناصر ثباتها وقوتها عن الساحة، ستكون عرضة للاحتلال كما يحصل في سوريا، من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية".
ولفت إلى أن "سوريا للسوريين ومن اعتدى على أرض سوريا سيجبر من دون شك على الانسحاب أمام مقاومة الشباب السوري"، مضيفاً: "قواعد أميركا في سوريا ستسحق من دون شك تحت أقدام الشباب السوري"، حسب زعمه.
وتابع: "بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة، تصور البعض خطأ أن الدماء التي أريقت دفاعاً عن المقدسات ذهبت سدى".
تحذير سوري لإيران
وسبق أن حذر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إيران من بث الفوضى في سوريا، بعد التصريحات التي أدلى بها وزير خارجيتها عباس عراقجي التي توعد فيها بتطورات مستقبلية.
وقال الشيباني في تغريدة على منصة "إكس": "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".
وجاء حديث الشيباني رداً على تصريح لوزير الخارجية الإيراني، قال فيه: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا عليهم التمهل في الحكم فالتطورات المستقبلية كثيرة".
وسبق ذلك نشر المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، تغريدات يحرض فيها على رفض الواقع الجديد في سوريا، والعمل على الوقوف ضد الحكومة الجديدة والقوات التي أطاحت بنظام الأسد