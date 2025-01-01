عاجل مقتل وجرح 25 مسلحا حوثيا في حادث سير غرب اليمن

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 817

لقي 25 مقاتلا من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية لحادث مروع تسبب في مقتل 10 أشخاص وجرح 15 آخرون في حادث انقلاب سيارة بمحافظة الحديدة غربي البلاد، بحسب إفادة مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن المسلحين كانوا عائدين إلى منازلهم بعد أن حشدتهم ميليشيا الحوثي للمشاركة في حفل تخرج دفعة من المجندين بمنطقة "المبرز"، وذلك ضمن حملات التجنيد التي تنظمها الميليشيا تحت شعار "الدفاع عن غزة وفلسطين".

ووقع الحادث في منطقة "المنطاشة" التابعة لمديرية "جبل رأس" بمحافظة الحديدة، عندما انقلبت الشاحنة المكتظة بالركاب، ما أدى إلى وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا.

وأشارت المصادر إلى أن سبب الحادث يعود إلى عطل في مكابح الشاحنة، مما أفقد السائق السيطرة عليها وأدى إلى انقلابها بشكل مروّع.

وتعمل المليشيات الحوثية على حشد أكبر عدد من المجندين الى صفوفها وتحديدا بعد الإطاحة بنظام الأسد في سوريا.