النمسا توجه صفعة للغاز الروسي وأوكرانيا تسقط جيشا من المسيرات الروسية

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأربعاء، إسقاط 63 طائرة مسيرة هجومية من أصل 111 أطلقتها روسيا خلال غارة جوية واسعة النطاق الليلة الماضية. وأوضحت أن 46 طائرة مسيرة أخرى "فُقد أثرها" من دون أن تترك أي عواقب سلبية، مرجحة أن يكون ذلك نتيجة للتشويش الإلكتروني.

واستهدفت الطائرات المسيرة الروسية مناطق متعددة في شمالي ووسط وغربي وجنوبي أوكرانيا، في تصعيد جديد للهجمات الجوية التي تشنها موسكو على مدن أوكرانية.

في سياق متصل، أكدت الحكومة النمساوية استعدادها لانتهاء اتفاقية نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن الإمدادات مستمرة عبر مصادر بديلة تشمل نقاط التغذية في ألمانيا وإيطاليا ومن مرافق التخزين.

وقالت وزيرة الطاقة النمساوية، ليونورا جيفيسلر، في بيان: "أدينا واجبنا وكنا مستعدين جيدا لهذا السيناريو"، مضيفة أن النمسا لم تعد تعتمد على الغاز الروسي، ووصفت ذلك بأنه "أمر جيد".

في المقابل، حذر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو من تأثير "بالغ" على الاتحاد الأوروبي في حال إيقاف نقل الغاز عبر أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذا القرار سيضر بدول الاتحاد الأوروبي أكثر مما سيؤثر على روسيا.

وأكد فيتسو "المعروف بولائه لروسيا"، أن إيقاف العبور سيكلف سلوفاكيا مئات الملايين من اليورو بسبب خسارة عائدات العبور وزيادة رسوم استيراد الغاز من جهات أخرى، إلى جانب ارتفاع متوقع في أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا.