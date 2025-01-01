تعديلات على المناهج الدراسية في سوريا لجميع المراحل التعليمية .. تغيير جذري

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت وزارة التربية في الإدارة السورية الجديدة عن إدخال تعديلات على المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية، بدءاً من الصف الأول الابتدائي وصولاً إلى الثالث الثانوي.

وشملت التعديلات حذف نصوص وفقرات، إعادة صياغة عبارات، وإزالة أو تعديل صور ورسوم في عدد من الكتب المدرسية، وحذف كل ما هو متعلق بنظام الأسد، وفقرات متعلقة بالآلهة في كتب التاريخ والفلسفة.

وأشارت التعديلات إلى حذف أحاديث ضعيفة في التربية الدينية واستبدال عبارات وطنية مثل "الدفاع عن الوطن" لتصبح "في سبيل الله"

وفي الصف الثالث الثانوي العلمي، تم حذف الوحدة الكاملة المتعلقة بـ"أصل وتطور الحياة" وحذف فقرة "تطور الدماغ" بالكامل من مادة العلوم، بما في ذلك الصور والرسوم البيانية المرتبطة بها، وأما مادة اللغة العربية فقد شهدت حذف نص "حماة الديار".

وفي الصف الثامن، وبحسب التعديلات، تم حذف الدرس الأول من الوحدة الثالثة في مادة العلوم، والتي تحمل عنوان "أصل الحياة وتطورها على الأرض" من المنهاج.

واستُبدلت في مادة التربية الدينية للصف الأول عبارات "المغضوب عليهم" و"الضالين" و"ابتعدوا عن طريق الخير" إلى "اليهود والنصارى"، واستبدلت عبارة "طريق الخير" بعبارة "طريق الإسلام".

وإلى جانب ذلك، حُذف العديد من الأحاديث النبوية في مختلف المراحل الدراسية "بسبب إسنادها الضعيف" بحسب قرار الوزارة، وتبديل عبارة "علي كرم الله وجهه" إلى عبارة "علي رضي الله عنه".

وأشار القرار بوجوب حذف كل الفقرات التي تتحدث عن حقبة حكم الدولة العثمانية، والتي كانت توصف في المناهج السورية على أنه "السلطة العثمانية الغاشمة".

حذف رموز النظام السابق وإلغاء "القومية"

وفي الصف الثالث الثانوي الأدبي، تضمنت التعديلات مادة التاريخ، حيث تم حذف الفقرات المتعلقة بـ "حرب تشرين التحريرية"، بالإضافة إلى الصور والرسومات المتعلقة بها. كما أُجريت تغييرات مشابهة في نصوص أخرى ضمن الكتاب.

أما بالنسبة للصف الأول الثانوي الأدبي، فقد شملت التعديلات مادة اللغة العربية، حيث تم حذف الفقرة التي تتحدث عن "مكتبة الأسد". وفي مادة الفلسفة، تمت إزالة عدد من النصوص بالكامل مثل "الفكر الفلسفي الصيني"، بينما شهدت النصوص المتبقية إعادة صياغة.

وخضعت مادة اللغة الإنجليزية لتعديلات شاملة في مختلف المراحل التعليمية، حيث تم حذف نصوص كاملة وإعادة صياغة أخرى.

وتضمنت التعديلات أيضاً حذف صور متعددة لرموز عائلة الأسد، مع إجراء تغييرات على العبارات التي تدل عليهم في العديد من الكتب.

وأوضح وزير التربية والتعليم نذير القادري أنه :"فيما يتعلق بعلامة مادة التربية الوطنية (القومية) سنقسم العلامة ونوزعها على مادتي التاريخ والجغرافية في شهادة التعليم الأساسي، لتصبح كل مادة درجتها ثلاثون