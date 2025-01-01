الأمم المتحدة تعلن عودة مطار صنعاء الدولي لإستئناف رحلات الإغاثة الجوية

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 273

اعلنت الأمم المتحدة عن سرورها لعودة رحلاتها الجوية الإنسانية من وإلى مطار صنعاء الدولي، بعد توقف قصير في أعقاب غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وقال جوليان هارنيس، منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، في منشور على منصة "إكس" : "خلال رحلتي اليوم، سُررتُ بمفاجأة عودة طاقم برنامج الأمم المتحدة لخدمات النقل الجوي الإنساني إلى الخدمة بعد يومين من الراحة، حيث أقلعوا من ‎صنعاء بمعنويات عالية".

وأضاف: "زميلهم المصاب لا يزال في المستشفى، لكن حالته تتحسن".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، يوم الجمعة، عن تعليق مؤقت لرحلاتها الجوية الإنسانية عبر مطار صنعاء بعد ساعات من الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن إصابة أحد العاملين في المنظمة.