عاجل مقتل وجرح 25 مسلحا حوثيا في حادث سير غرب اليمن أوكرانيا توجه ضربة قاتلة للاقتصاد الروسي وتمنع تدفق غاز روسيا إلى أوروبا النمسا توجه صفعة للغاز الروسي وأوكرانيا تسقط جيشا من المسيرات الروسية استطلاع عالمي يمنح زعيم عربي لقب الأكثر فساداً لعام 2024 تعديلات على المناهج الدراسية في سوريا لجميع المراحل التعليمية .. تغيير جذري حزب الله» يهدد إسرائيل ونعيم قاسم يبشر بعافية المقاومة عاجل وزارة الداخلية السعودية تعلن إعدام 6 أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية الأمم المتحدة تعلن عودة مطار صنعاء الدولي لإستئناف رحلات الإغاثة الجوية تدشن برنامج الحملة الوطنية التعبوية لمنتسبي شرطة محافظة مأرب المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر المواطنين في خمس محافظات يمنية بشكل عاجل
اعلنت الأمم المتحدة عن سرورها لعودة رحلاتها الجوية الإنسانية من وإلى مطار صنعاء الدولي، بعد توقف قصير في أعقاب غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي.
وقال جوليان هارنيس، منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، في منشور على منصة "إكس" : "خلال رحلتي اليوم، سُررتُ بمفاجأة عودة طاقم برنامج الأمم المتحدة لخدمات النقل الجوي الإنساني إلى الخدمة بعد يومين من الراحة، حيث أقلعوا من صنعاء بمعنويات عالية".
وأضاف: "زميلهم المصاب لا يزال في المستشفى، لكن حالته تتحسن".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، يوم الجمعة، عن تعليق مؤقت لرحلاتها الجوية الإنسانية عبر مطار صنعاء بعد ساعات من الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن إصابة أحد العاملين في المنظمة.