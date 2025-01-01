تدشن برنامج الحملة الوطنية التعبوية لمنتسبي شرطة محافظة مأرب

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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دشّن مدير عام شرطة محافظة مأرب، اللواء يحيى علي حُميد، اليوم، برنامج الحملة الوطنية التعبوية التوجيهية للربع الأول للعام 2025لمنتسبي شرطة المحافظة بحضور قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد عبدالله الصبري ونائب مدير حراسة المنشآت وحماية الشخصيات العقيد محمد القارة وعدداً من القيادات الأمنية.

وجاء تدشين البرنامج تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان حيث يهدف البرنامج الذي يستمر لمدة شهر إلى تعزيز الجاهزية الأمنية والروح المعنوية لمنتسبي الأجهزة الأمنية في المحافظة.

وأكد مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حُميد خلال التدشين على أهمية دور التوجيه المعنوي في ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة لدى منتسبي الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن البرنامج يشكل دعامة أساسية في بناء شخصية رجل الأمن النموذجي مما يعزز الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع.

وأوضح اللواء حُميد أن هذا البرنامج يعزز من كفاءة رجال الأمن لمواصلة مهامهم في التصدي للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، معتبراً أن القيم المعنوية والالتزام الوطني هما أساس النجاح الأمني.

وأضاف اللواء حُميد أن برامج التوجيه المعنوي تمثل استراتيجية في غاية الأهمية تهدف إلى تطوير الفكر الأمني والشرطي لدى منتسبي الأجهزة الأمنية وصقل مهاراتهم بما يتناسب مع المتغيرات الميدانية، مشيراً إلى أن الارتقاء بروح الانتماء الوطني والالتزام الأخلاقي ينعكس مباشرة على كفاءة الأداء الميداني، مشدداً على ضرورة إلتزام الجميع والتفاعل الإيجابي مع البرنامج لتحقيق أهدافه المنشودة.

من جانبه، أكد قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد عبدالله الصبري على أهمية البرنامج التوجيهي التعبوي في البناء المتكامل للفرد من الناحيتين الدينية والأخلاقية والأمنية والشرطية، منوهاً على ضرورة إيلاء هذا الجانب اهتماماً كبيراً لما له من أثر بالغ في إعداد وتأهيل منتسبي الأجهزة الأمنية بالروح الوطنية والأمنية اللازمة لأداء مهامهم الميدانية على أكمل وجه.

وخلال التدشين، أكد نائب مدير شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمأرب العقيد محمد القارة على الدور الفاعل للتوجيه المعنوي في وضع المبادئ السلوكية وتقديم الدعم المعنوي اللازم لرجال الأمن والحاضنة الشعبية، مشيراً إلى أن التوجيه المعنوي يلعب دوراً كبيراً في تحقيق أهداف المؤسسة الأمنية ويُعتبر الساعد القوي للقيادة الأمنية.