المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر المواطنين في خمس محافظات يمنية بشكل عاجل

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توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة ولا يستبعد تكوّن الصقيع.
وأشار إلى أجواء باردة إلى شديدة البرودة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، الضالع، تعز، لحج، أبين، شبوة ومرتفعات وصحارى الجوف، مأرب، حضرموت والمهرة.
وحسب المركز فقد بلغ أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم 3.2 في ذمار، 3.9 في البيضاء، 4.4 في عمران، 4.8 في صنعاء.
ودعا المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إلى أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.
ونصح المركز المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظا عليها من آثار البرودة الشديدة