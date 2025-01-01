آخر الاخبار

عاجل مقتل وجرح 25 مسلحا حوثيا في حادث سير غرب اليمن أوكرانيا توجه ضربة قاتلة للاقتصاد الروسي وتمنع تدفق غاز روسيا إلى أوروبا النمسا توجه صفعة للغاز الروسي وأوكرانيا تسقط جيشا من المسيرات الروسية استطلاع عالمي يمنح زعيم عربي لقب الأكثر فساداً لعام 2024 تعديلات على المناهج الدراسية في سوريا لجميع المراحل التعليمية .. تغيير جذري حزب الله» يهدد إسرائيل ونعيم قاسم يبشر بعافية المقاومة عاجل وزارة الداخلية السعودية تعلن إعدام 6 أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية الأمم المتحدة تعلن عودة مطار صنعاء الدولي لإستئناف رحلات الإغاثة الجوية تدشن برنامج الحملة الوطنية التعبوية لمنتسبي شرطة محافظة مأرب المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر المواطنين في خمس محافظات يمنية بشكل عاجل

المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر المواطنين في خمس محافظات يمنية بشكل عاجل

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
عدد القراءات 351

 

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

 

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة ولا يستبعد تكوّن الصقيع.

 

وأشار إلى أجواء باردة إلى شديدة البرودة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، الضالع، تعز، لحج، أبين، شبوة ومرتفعات وصحارى الجوف، مأرب، حضرموت والمهرة.

 

وحسب المركز فقد بلغ أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم 3.2 في ذمار، 3.9 في البيضاء، 4.4 في عمران، 4.8 في صنعاء.

 

ودعا المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إلى أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.

 

ونصح المركز المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظا عليها من آثار البرودة الشديدة

 
إقراء أيضاً
عاجل مقتل وجرح 25 مسلحا حوثيا في حادث سير غرب اليمن
الأمم المتحدة تعلن عودة مطار صنعاء الدولي لإستئناف رحلات الإغاثة الجوية
الحوثيون يزعمون استهداف يو إس إس ترومان وواشنطن ترد
انتشار جرائم القتل المجهولة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية ..
عاجل .. شاب يمني يفتك بحملة عسكرية للمليشيات الحوثية ويشتبك معهم موقعا قتلى وجرح
28 ضحية من المدنيين في اليمن بانفجار ألغام الحوثيين خلال ديسمبر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول