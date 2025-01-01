لقاء موسع للقيادات الشبابية في محافظة أرخبيل سقطرى

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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عقد بمحافظة ارخبيل سقطرى لقاء موسع للقيادات الشبابية في المحافظة بحضور

وكيل محافظة أرخبيل سقطرى الدكتور عيسى مسلم رحب الاستاذ رمزي محروس بالحضور مشيرا بانه القيادات الشبابية هي اساس بناء الاوطان وجميعنا نعول على هذه الشريحة باعتبارهم اساس تنمية البلد.

واشار محروس الى ان مصلحة ابناء سقطرى لا بد ان تقدم على حساب المصالح الخاصة التي نراها اليوم هنا وهناك.

في مراحل سابقة طالبنا بحصول سقطرى على كيان مستقل يرتبط بالمركز مباشرة وتم اعلان سقطرى محافظة وهذا انجاز، لكننا اليوم بحاجة ان تكون مطالبنا في حصول ابناء سقطرى على تمثيل عادل في صناعة القرار وادارة الدولة على جميع المستويات.

واضاف محروس بان ابناء سقطرى اليوم يحملون الدرجات العليا ولديهم القدرة على تحمل المسئولية.

ودعا محروس القيادات العليا ان تولي المحافظة اهتماما عاليا لما لها من اهمية كبيرة كموقع تراث طبيعي وموقعها الجغرافي الاستراتيجي يحتم ان على الدولة ان توليها جل الاهتمام.

واشار محروس الى ان التصريحات الغير مسؤولة التي تخرج من هنا او هناك والتصرفات الغير مدروسة من قبل البعض كإملاءات من اي طرف كان هي تصرفات لا يقبلها ابناء سقطرى وعلى الجميع ان مصير سقطرى لا يقرره او فرد او طرف.

واهاب محروس بالجميع ان يكونوا صفا واحدا امام اي تحركات تمس سقطرى وان نقدم مصلحة سقطرى وابناءها على المصالح الشخصية والفئوية.

من جانبه قال الدكتور عيسى مسلم وكيل محافظة أرخبيل سقطرى ان المحافظة اليوم بحاجة الى وقفة جادة من الجميع ولسنا بحاجة الى تصريحات واهية بينما ابناء يعانون من التيه والضياع من اجل الحصول على خدمة الرعاية الصحية والتطبيب خارج سقطرى او يدفع كل ما يملك حتى يسافر للعلاج خارج سقطرى، مبينا بان المحافظة بحاجة الى تنمية حقيقية شاملة في الطرق والخدمات الصحية والتعليمية.

واكد مسلم بان الامن والامان في محافظة أرخبيل سقطرى توارثناه جدا عن اب والسلم والسلام والتعايش في هذه المحافظة هي صفات يتسم بها ابناء سقطرى وواجبهم اليوم المحافظة على هذه الصفات الحميدة.