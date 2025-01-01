القائد العام للادارة السورية يصدر قرارا بتعيين أول إمرأة محافظة لمحافظة السويداء السورية

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عيّنت الإدارة الجديدة في سوريا محسنة المحيثاوي محافظاً لمحافظة السويداء جنوب البلاد.
وقالت أيهم الشوفي، من نشطاء الحراك المدني في السويداء: «تعيين محسنة المحيثاوي من قبل الإدارة الجديدة في سوريا يعد استكمالاً لقرار الحراك الشعبي بترشيحها للمنصب»، مشيرة إلى أن محسنة كانت مديرة للمصرف العقاري في السويداء، إضافة إلى عملها في جهاز الرقابة والتفتيش بالمحافظة.
وأضافت أيهم الشوفي، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «محسنة المحيثاوي من أولى السيدات اللاتي شاركن في الحراك السلمي بمحافظة السويداء، وتوجد بشكل دائم في ساحة الكرامة، ورغم تعرضها للمضايقات من قِبل النظام السابق، استمرت بمسيرتها وإصرارها على المشاركة في الحراك».
ومحسنة المحيثاوي من مواليد قرية لبينه بمحافظة السويداء، عام 1970، وتنتمي للطائفة الدرزية، وحصلت على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق