انتشار جرائم القتل المجهولة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية ..

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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قتل شخص وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، برصاص مجهولين في مديرية العدين غرب محافظة إب ، في ظل إنتشار فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا.

وقالت مصادر محلية لـ"مأرب برس" إن سائق دراجة نارية يدعى "عبدالله أحمد مرشد عاشور" قتل وأصيب شخص آخر كان إلى جواره يدعى "مقبل سعيد" بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في قرية ثعوب بعزلة "خباز" في مديرية العدين محافظة إب.

وأضافت المصادر بأن هذه الجريمة في قرية "ثعوب" لم تكن إلا تجديد للمآسي في ثعوب التي قد راح فيها عشرات القتلى بسبب خلاف دائر منذ سنوات والذي يتم تغذيته من قبل نافذين ومشرفين تابعين لمليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا في مديرية العدين.

تأتي هذه الجريمة لتسلط الضوء على التدهور الأمني في مديريات محافظة إب حيث أصبحت حياة المواطنين في خطر مستمر نتيجة الفوضى والغياب التام للدولة في ظل سيطرة مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا.