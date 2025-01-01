عاجل .. شاب يمني يفتك بحملة عسكرية للمليشيات الحوثية ويشتبك معهم موقعا قتلى وجرحى في صفوفهم .. والمليشيا تتوعد بتفجير منزله

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نجح شاب يمني من إلحاق هزيمة مذلة بحملة عسكرية للمليشيات الحوثية كانت تسعى لإلقاء القبض عليه ، فقرر مواجهتهم عسكريا وبسلاحه الشخصي بمديرية يريم محافظة إب.
مصادر خاصة لـ"مأرب برس" قالت أن الحملة الحوثية قدمت من يريم لإستهداف المواطن "نايف طاهر العثماني" الذي يسكن مدينة كتاب ، وعند وصول الحملة اشتبك مع الحملة العسكرية الحوثية ونجح في تصفية إثنين من مليشيا الحوثي المعتدية وجرح خمسة أخرين.
وأضافت المصادر بأن العثماني بعد الاشتباك مع الحملة العسكرية. قرر الانسحاب هو وأبناءه الى خارج القرية قبل وصول تعزيزات عسكرية اخرى للحوثيين. في حين تحدث بعض المصادر عن إصابة إبنه الأصغر .
وعقب الهزيمة الحوثية قامت مليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا بمحاصرة منزل العثماني وتودت بأنها ستقوم بتفجير المنزل إذا لم يسلم نفسه لهم.
ويأتي تهديد المليشيات الحوثية بتفجير المنزل بهدف بث الخوف والرعب في صفوف الأهالي خوفا من تصاعد الاعمال الثورية والشجاعة التي تقابل صلف الحوثيين ووحشيتهم بمواقف باسله تكسر صنميتهم وتهين موقفهم وقياداتهم.