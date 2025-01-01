28 ضحية من المدنيين في اليمن بانفجار ألغام الحوثيين خلال ديسمبر

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أعلن المرصد اليمني للألغام، اليوم الاربعاء، تسجيل 28 ضحية نتيجة انفجار الألغام والأجسام الحربية خلال شهر ديسمبر المنصرم 2024، في عدة محافظات.
وقال المرصد في بيان، إن فرق التابعة له، تمكنت خلال ديسمبر 2024، من تسجيل وتوثيق سقوط 11 قتيلا مدنيا بينهم طفلين اثنين وإصابة 17 آخرين منهم 6 أطفال، جراء حوادث انفجارات ألغام للحوثيين وعبوات ناسفة وأجسام حربية.
وأضاف البيان، أن حوادث الانفجارات التي وقعت في محافظات الحديدة، تعز، البيضاء، الجوف وحجة، تسببت في تدمير وتضرر 7 مركبات مدنية.
وأشار إلى أن مئات اليمنيين الذين تعرضوا لإصابات جراء الألغام والشراك الخداعية خلال العام الفائت، استقبلوا العام الجديد بجروح مفتوحة، في ظل عدم قدرة الكثير منهم على تلقي أو مواصلة العلاج.
وعبر المرصد في ختام بيانه، عن أمله أن يتوقف الحوثيون عن زراعة المزيد من الألغام، ويتم التوصل لاتفاق لتسليم خرائط الألغام، ودعم الفرق الهندسية العاملة في مجال التطهير والنزع.