مجندون جدد تفاجأوا بوصولهم إلى تعز.. الحوثيون يخدعون المغرر بهم بشعارات ''تحرير القدس والدفاع عن غزة''

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تعز

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يواصل الحوثيون التغرير بالشباب وحتى الأطفال من الموالين لهم ومن أبناء القبائل في مناطق سيطرتهم، للدفع بهم إلى جبهات القتال تحت شعارات "تحرير القدس والدفاع عن غزة".

وفي جديد هذا السلوك المليشاوي؛ قالت مصادر محلية في تعز، أن مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الأطراف الشمالية والشرقية والريف الغربي لمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، في إطار عمليات حشد مكثفة تحت شعار "الدفاع عن غزة وتحرير القدس".

وأفادت المصادر بأن الميليشيات جندت عناصر جديدة من معسكرات التعبئة العامة التابعة لها في صنعاء وإب وذمار وعمران، وأرسلتهم إلى تعز، التي شهدت مؤخراً انكسارات متتالية في صفوف الحوثيين؛ بعد تصعيد شهدته عدة جبهات بالمحافظة خلال الأيام الماضية.

المصادر لفتت الى أن العديد من المجندين الجدد تفاجأوا بوصولهم إلى جبهات تعز.