عاجل .. شاب يمني يفتك بحملة عسكرية للمليشيات الحوثية ويشتبك معهم موقعا قتلى وجرحى في صفوفهم .. والمليشيا تتوعد بتفجير منزله 28 ضحية من المدنيين في اليمن بانفجار ألغام الحوثيين خلال ديسمبر مجندون جدد تفاجأوا بوصولهم إلى تعز.. الحوثيون يخدعون المغرر بهم بشعارات ''تحرير القدس والدفاع عن غزة'' تقرير- عدن تتصدر قائمة الانتهاكات التي طالت الحريات الصحفية خلال 2024 وصنعاء ثانيًا عاجل: 40 قتيلاً ومصاباً في حادث دهس استهدف حشداً بمدينة امريكية كانوا يحتفلون برأس السنة محللون: لهذه الأسباب فشلت إسرائيل في القضاء على قدرات حماس رئيس الإمارات ووزير الدفاع السعودي يبحثان العلاقات الثنائية وأمن المنطقة الحكومة الشرعية تحذر من ''فخ حوثي'' في البحر الأحمر وخليج عدن الأمم المتحدة تعيد استئناف خدمات النقل الجوي الإنساني عبر مطار صنعاء هجوم مكثف بالطائرات المسيرة على كييف وتفجير قرب مكتب الرئيس
يواصل الحوثيون التغرير بالشباب وحتى الأطفال من الموالين لهم ومن أبناء القبائل في مناطق سيطرتهم، للدفع بهم إلى جبهات القتال تحت شعارات "تحرير القدس والدفاع عن غزة".
وفي جديد هذا السلوك المليشاوي؛ قالت مصادر محلية في تعز، أن مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الأطراف الشمالية والشرقية والريف الغربي لمحافظة تعز جنوب غرب اليمن، في إطار عمليات حشد مكثفة تحت شعار "الدفاع عن غزة وتحرير القدس".
وأفادت المصادر بأن الميليشيات جندت عناصر جديدة من معسكرات التعبئة العامة التابعة لها في صنعاء وإب وذمار وعمران، وأرسلتهم إلى تعز، التي شهدت مؤخراً انكسارات متتالية في صفوف الحوثيين؛ بعد تصعيد شهدته عدة جبهات بالمحافظة خلال الأيام الماضية.
المصادر لفتت الى أن العديد من المجندين الجدد تفاجأوا بوصولهم إلى جبهات تعز.