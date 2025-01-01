عاجل: 40 قتيلاً ومصاباً في حادث دهس استهدف حشداً بمدينة امريكية كانوا يحتفلون برأس السنة

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت سلطات نيو أورليانز الأميركية اليوم الأربعاء عن سقوط 10 قتلى و30 مصابا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن أشخاصا عدة لقوا حتفهم بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس في شارع بوربون بالحي الفرنسي في نيو أورليانز بالولايات المتحدة اليوم الأربعاء.

وأضافت نقلا عن شهود أن شاحنة صدمت الحشد بسرعة عالية، ثم خرج السائق وبدأ في إطلاق النار، وردّت الشرطة بإطلاق النار.

من جانبها، نقلت شبكة إيه بي سي" عن شرطة نيو أورليانز قولها إن حادث الدهس كان متعمدا.