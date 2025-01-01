رئيس الإمارات ووزير الدفاع السعودي يبحثان العلاقات الثنائية وأمن المنطقة

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بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ووزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في أبو ظبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وبحث الجانبان "العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين ومسارات تعاونهما في جميع المجالات، بما يدعم مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار".
كما "تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وأهمية تعزيز الجهود للحفاظ على أمن المنطقة وسلامها واستقرارها"، بحسب المصدر.
وتعصف إسرائيل باستقرار المنطقة عبر إبادة جماعية ترتكبها في قطاع غزة منذ نحو 15 شهرا، وحرب مدمرة شنتها على لبنان، وغارات جوية تنفذها على اليمن وسوريا، فضلا عن ضربات عسكرية تتبادلها مع إيران من حين لآخر.
وإضافة إلى علاقتهما الثنائية، فإن الإمارات والسعودية عضوان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يضم أيضا قطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وأُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ومقره الرياض.