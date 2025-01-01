الأمم المتحدة تعيد استئناف خدمات النقل الجوي الإنساني عبر مطار صنعاء

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 255

أعلنت الأمم المتحدة عن استئناف خدمات النقل الجوي الإنساني من وإلى مطار صنعاء الدولي، بعد فترة توقف نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المطار.

في تغريدة عبر منصة "إكس"، أوضح جوليان هارنيس، منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، أنه خلال رحلته اليوم، شعر بالسعادة عند رؤية عودة طاقم برنامج الأمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للعمل بعد استراحة قصيرة دامت يومين، حيث أقلعوا من صنعاء بمعنويات مرتفعة.

وعلى الرغم من أن أحد أفراد الفريق لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، أوضح هارنيس أن حالته تتحسن.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تعليق مؤقت لرحلات النقل الجوي الإنساني عبر مطار صنعاء بعد وقوع الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن إصابة أحد العاملين في المنظمة.