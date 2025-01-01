الأمم المتحدة تعيد استئناف خدمات النقل الجوي الإنساني عبر مطار صنعاء هجوم مكثف بالطائرات المسيرة على كييف وتفجير قرب مكتب الرئيس الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيرة أمريكية إعلام إسرائيلي: استعدادات مصرية لشن هجمات ضد الحوثيين وتصريحات تؤكد على السيادة الوطنية البحرين تتجاوز الكويت وتضرب موعدا مع عمان في نهائي كأس الخليج مليشيات الحوثي تقوم بسحل مسن مختل عقليا بمحافظة حجة عاجل .. صدور قرارات جمهورية بتعيينات في المؤسسة العسكرية عُمان تقهر السعودية بعشرة لاعبين وتبلغ نهائي كأس الخليج وزير الخارجية السوري يوجه دعوة هامة لكافة الدول الأوروبية هل حان وقت المواجهة الحاسمة بين مليشيا الحوثي وإسرائيل؟
أعلنت الأمم المتحدة عن استئناف خدمات النقل الجوي الإنساني من وإلى مطار صنعاء الدولي، بعد فترة توقف نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المطار.
في تغريدة عبر منصة "إكس"، أوضح جوليان هارنيس، منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، أنه خلال رحلته اليوم، شعر بالسعادة عند رؤية عودة طاقم برنامج الأمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للعمل بعد استراحة قصيرة دامت يومين، حيث أقلعوا من صنعاء بمعنويات مرتفعة.
وعلى الرغم من أن أحد أفراد الفريق لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى، أوضح هارنيس أن حالته تتحسن.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تعليق مؤقت لرحلات النقل الجوي الإنساني عبر مطار صنعاء بعد وقوع الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن إصابة أحد العاملين في المنظمة.