هجوم مكثف بالطائرات المسيرة على كييف وتفجير قرب مكتب الرئيس

الأربعاء 01 يناير-كانون الثاني 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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شهدت الجبهات الروسية الأوكرانية اليوم الأربعاء، والذي يُعد أول أيام العام الجديد، تصعيداً عنيفاً في القتال، مع عدم ظهور أي علامات على قرب انتهاء الصراع.

وكشف مصادر إعلامية عن تنفيذ موسكو هجومًا واسع الطيف بواسطة الطائرات المسيرة على مدينة كييف، حيث سُجلت انفجارات في عدة مناطق بالعاصمة، بما في ذلك انفجار في مبنى قريب من مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

في ساعات الصباح الباكر، أكدت السلطات في كييف أن الهجوم بالطائرات المسيرة أسفر عن أضرار في منطقتين على الأقل، مع تحذيرات من اقتراب مزيد من الطائرات.

كما تم إعلان حالة التأهب القصوى للغارات الجوية، حيث أفاد رئيس بلدية كييف بأن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم، لكن الحطام نتج عنه حرائق في بعض المباني.

وفي وقت سابق، ذكرت السلطات الروسية أن القوات الأوكرانية شنت هجومًا صاروخيًا على منطقة بيلوفو بمقاطعة كورسك في بداية العام الجديد، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأوضح ألكسندر خينشتين، القائم بأعمال حاكم المقاطعة، عبر منصة "تليغرام"، أن الهجوم أدى إلى بعض الأضرار في منشأة توزيع الغاز لكن لم يؤثر على إمدادات الغاز للمنازل.

وفي رسالة له بالمناسبة، أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن السلام لن يُمنح كهدية، مشيرًا إلى دعمه المتوقع من الولايات المتحدة في مواجهة العدوان الروسي المستمر منذ فترة.

وأعرب زيلينسكي عن ثقته في أن التعاون مع الولايات المتحدة سيعزز قدرة أوكرانيا على فرض سلام عادل، مؤكدًا في الوقت نفسه على عدم إمكانية الثقة بروسيا سواء في ميدان المعركة أو في المفاوضات.