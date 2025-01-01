الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيرة أمريكية

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أفاد المتحدث العسكري لفصائل الحوثي، اليوم، أن الدفاعات الجوية التابعة لهم استطاعت إسقاط طائرة مسيرة أمريكية.
وأوضح أنهم نجحوا في إسقاط الطائرة من طراز MQ-9 أثناء قيامها بمهام في سماء محافظة مأرب.
وأكد المتحدث أن العملية نُفذت باستخدام صاروخ أرض-جو محلي الصنع.