البحرين تتجاوز الكويت وتضرب موعدا مع عمان في نهائي كأس الخليج مليشيات الحوثي تقوم بسحل مسن مختل عقليا بمحافظة حجة عاجل .. صدور قرارات جمهورية بتعيينات في المؤسسة العسكرية عُمان تقهر السعودية بعشرة لاعبين وتبلغ نهائي كأس الخليج وزير الخارجية السوري يوجه دعوة هامة لكافة الدول الأوروبية هل حان وقت المواجهة الحاسمة بين مليشيا الحوثي وإسرائيل؟ تقرير أممي: ميناء الحديدة لم يستقبل أي شحنة وقود منذ اكثر من خمسة أشهر ماذا تعرف عن ميساء صابرين أول رئيسة للبنك المركزي السوري ؟ وزير إسرائيلي يهدد باغتيال عبدالملك الحوثي .. تهديد ام مناورة مليشيات الحوثي تختطف مسؤول محلي سابق في إب بسبب إنتقاده لممارستها
فازت البحرين 1-0 على الكويت المستضيفة في دور النصف النهائي يوم الثلاثاء في كأس الخليج السادسة والعشرين.
وتأهلت البحرين لنهائي البطولة الذي سيقام يوم السبت المقبل لتلاقي عُمان التي فازت 2-1 على السعودية في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي، والتي أقيمت في وقت سابق الثلاثاء.
وسجل محمد مرهون هدف البحرين الوحيد في المباراة عند الدقيقة 75 من عمر اللقاء، بعد أن وصلت الكرة إليه أمام المرمى ليسكنها الشباك ويضمن الفوز لمنتخب بلاده.
وفازت البحرين على السعودية والعراق حامل اللقب في أول مباراتين في دور المجموعات قبل أن تخسر أمام اليمن 2-1، لكنها كانت قد ضمنت التأهل لدور النصف النهائي قبل لقاء الأحمر اليمني الذي خرج من البطولة بثلاث نقاط لأول مرة في تاريخ مشاركاته التي بدأت عام 2003.