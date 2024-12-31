البحرين تتجاوز الكويت وتضرب موعدا مع عمان في نهائي كأس الخليج

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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فازت البحرين 1-0 على الكويت المستضيفة في دور النصف النهائي يوم الثلاثاء في كأس الخليج السادسة والعشرين.

وتأهلت البحرين لنهائي البطولة الذي سيقام يوم السبت المقبل لتلاقي عُمان التي فازت 2-1 على السعودية في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي، والتي أقيمت في وقت سابق الثلاثاء.

وسجل محمد مرهون هدف البحرين الوحيد في المباراة عند الدقيقة 75 من عمر اللقاء، بعد أن وصلت الكرة إليه أمام المرمى ليسكنها الشباك ويضمن الفوز لمنتخب بلاده.

وفازت البحرين على السعودية والعراق حامل اللقب في أول مباراتين في دور المجموعات قبل أن تخسر أمام اليمن 2-1، لكنها كانت قد ضمنت التأهل لدور النصف النهائي قبل لقاء الأحمر اليمني الذي خرج من البطولة بثلاث نقاط لأول مرة في تاريخ مشاركاته التي بدأت عام 2003.