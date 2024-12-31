مليشيات الحوثي تقوم بسحل مسن مختل عقليا بمحافظة حجة عاجل .. صدور قرارات جمهورية بتعيينات في المؤسسة العسكرية عُمان تقهر السعودية بعشرة لاعبين وتبلغ نهائي كأس الخليج وزير الخارجية السوري يوجه دعوة هامة لكافة الدول الأوروبية هل حان وقت المواجهة الحاسمة بين مليشيا الحوثي وإسرائيل؟ تقرير أممي: ميناء الحديدة لم يستقبل أي شحنة وقود منذ اكثر من خمسة أشهر ماذا تعرف عن ميساء صابرين أول رئيسة للبنك المركزي السوري ؟ وزير إسرائيلي يهدد باغتيال عبدالملك الحوثي .. تهديد ام مناورة مليشيات الحوثي تختطف مسؤول محلي سابق في إب بسبب إنتقاده لممارستها عاجل .. قوات العمالقة الجنوبية تفرض سيطرتها على القصر الرئاسي بعدن وتستبعد قوات الحماية الرئاسية
أقدمت عناصر تابعة لمليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا في مديرية شرس بمحافظة حجة على ارتكاب جريمة مروعة بسحل مسن يبلغ من العمر 60 عاما يعاني من إضطرابات نفسية بطريقة مهينة وخالية من أدنى قيم الإنسانية.
مصادر خاصة لـ"مأرب برس" قالت بأن العناصر المسلحة التابعة لمليشيات الحوثيين الإرهابية أقدمت على إهانة المسن ناصر عثمان وسحبه بطريقة مخزية ومهينة موجهين له تهمة الإعتداء على أملاك الآخرين ، والمسن ناصر عثمان يعاني من حالة نفسية وكل أبناء المنطقة تعرفه فهو محبوب لدى الجميع برغم أنه مختل عقليا.
وتعكس هذه الجرائم المتكررة حالة القمع والانتهاكات اليومية التي تمارسها مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا بحق المدنيين في مديرية شرس مما يفاقم من معاناة السكان ويزيد من حالة السخط الشعبي في المحافظة.