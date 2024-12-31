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مليشيات الحوثي تقوم بسحل مسن مختل عقليا بمحافظة حجة

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص
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أقدمت عناصر تابعة لمليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا في مديرية شرس بمحافظة حجة على ارتكاب جريمة مروعة بسحل مسن يبلغ من العمر 60 عاما يعاني من إضطرابات نفسية بطريقة مهينة وخالية من أدنى قيم الإنسانية.

 

مصادر خاصة لـ"مأرب برس" قالت بأن العناصر المسلحة التابعة لمليشيات الحوثيين الإرهابية أقدمت على إهانة المسن ناصر عثمان وسحبه بطريقة مخزية ومهينة موجهين له تهمة الإعتداء على أملاك الآخرين ، والمسن ناصر عثمان يعاني من حالة نفسية وكل أبناء المنطقة تعرفه فهو محبوب لدى الجميع برغم أنه مختل عقليا.

 

وتعكس هذه الجرائم المتكررة حالة القمع والانتهاكات اليومية التي تمارسها مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا بحق المدنيين في مديرية شرس مما يفاقم من معاناة السكان ويزيد من حالة السخط الشعبي في المحافظة.

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