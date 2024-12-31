عاجل .. صدور قرارات جمهورية بتعيينات في المؤسسة العسكرية

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (346) قضت المادة الاولى منه بتعيين اللواء الركن صالح محمد طيمس، مستشارا للقائد الاعلى للقوات المسلحة.

كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (349) لسنة 2024 قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد الركن محمد سالمين عوض باتيس مساعدا لوزير الدفاع لشؤون الموارد البشرية، وترقيته الى رتبة لواء.

وصدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (333) لسنة 2024 قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد الركن صالح محمد عبدربه الجعيملاني قائدا للمنطقة العسكرية الاولى، قائدا للواء 37 مدرع، وترقيته الى رتبة لواء.

وصدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (348) لسنة 2024 قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد الركن علي حاتم احمد عبدالله مستشارا لوزير الدفاع لشؤون التدريب والمنشآت التعليمية.

كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (347) لسنة 2024 قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد الركن يحيى علي ابوعوجاء مستشارآ لوزير الدفاع.

وصدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (334) لسنة 2024 قضت المادة الاولى منه بتعيين العقيد الركن علي يحيى الادبعي قائدآ للواء ١٣٥ مشاة وترقيته الى رتبة عميد.

ونصت المادة الثانية من هذه القرارات العمل بها من تاريخ صدورها، ونشرها في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.