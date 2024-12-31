عُمان تقهر السعودية بعشرة لاعبين وتبلغ نهائي كأس الخليج

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تأهل منتخب عُمان إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) بعدما فاز بعشرة لاعبين 2-1 على نظيره السعودي في قبل النهائي اليوم الثلاثاء.

وهيمن المنتخب السعودي على أغلب فترات الشوط الأول، فيما حاولت عُمان التسجيل حتى بعد أن طُرد المنذر العلوي ببطاقة حمراء مباشرة قرب نهاية الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفرض المنتخب السعودي حصارا على المنتخب العُماني في الشوط الثاني أملا في الاستفادة من التفوق العددي وظن أنه سجل هدفا أحرزه عبد الله الحمدان لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

لكن عُمان نجحت في التسجيل من ركلة حرة على حافة منطقة الجزاء سددها أرشد العلوي في الدقيقة الـ74 وقبل 6 دقائق على نهاية الوقت الأصلي سجل على البوسعيدي الهدف الثاني من مسافة قريبة.

وقلص المنتخب السعودي الفارق بعد فترة وجيزة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء أطلقها محمد كنو. واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وصمد المنتخب العُماني تحت الضغط ليظفر ببطاقة التأهل إلى النهائي على حساب المنتخب السعودي الذي أنهى المباراة بـ10 لاعبين إثر طرد عبد الإله هوساوي في الوقت المحتسب بدل الضائع إثر تدخل قوي.

وينتظر منتخب عُمان الفائز من مواجهة قبل النهائي الأخرى التي تجمع الكويت صاحب الأرض والبحرين.