تقرير أممي: ميناء الحديدة لم يستقبل أي شحنة وقود منذ اكثر من خمسة أشهر

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كشف تقرير أممي، أن ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، لم يستقبل أي شحنة وقود منذ ما بعد أول هجوم إسرائيلي عليه في أواخر يوليو/تموز الماضي، باستثناء كمية محدودة للغاية دخلت في أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في تقرير برنامج الغذاء العالمي (WFP) الأخير بشأن "حالة الأمن الغذائي في اليمن" لشهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال البرنامج إن كل واردات الوقود التي دخلت إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في الأشهر الأخيرة كانت عبر مينائي الصليف ورأس عيسى.

وذكر البرنامج أن واردات الوقود عبر ميناء الحديدة انخفضت بنحو 73% بين يناير/كانون الثاني - نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد برنامج الغذاء العالمي أن المخاوف بشأن مستويات مخزون الوقود في مناطق الحوثيين لا تزال قائمة بسبب تلف البنية التحتية للتخزين في موانئ الحديدة ورأس عيسى خلال الهجمات الأخيرة، حيث "أشارت مجموعة (Navanti) الأمريكية، إلى أن سعة تخزين الوقود في الحديدة انخفضت من 150 إلى 50 ألف طن متري فقط".

وتعرضت موانئ الحديدة لأربع هجمات إسرائيلية منذ أواخر يوليو الماضي، وبحسب تقديرات مليشيا الحوثي فإن خسائر الهجمات الثلاث الأولى بلغت أكثر من 313 مليون دولار.

وأشارت المليشيا في تقارير إلى أن الهجمات الإسرائيلية تسببت بتدمير الكرينات الجسرية، محطة الكهرباء، واللنشات القاطرة المستخدمة في تشغيل السفن، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمرافق التشغيلية للموانئ، ما أثر بشكل كبير على قدرتها التشغيلية