مليشيات الحوثي تختطف مسؤول محلي سابق في إب بسبب إنتقاده لممارستها

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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اختطفت مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا نجيب الشعيبي المسؤول المحلي السابق في محافظة إب في ظل الإنتهاكات والاختطافات اليومية التي تمارسها المليشيات الحوثية بمختلف مديريات المحافظة.

وقالت مصادر محلية لـ"مأرب برس" إن مليشيات الحوثيين الإرهابية اختطفت نجيب الشعيبي مدير عام مؤسسة المسالخ وأسواق اللحوم سابقا في محافظة إب يوم أمس من أمام منزله في مديرية المشنة على خلفية نقده لممارسات مليشيات الحوثيين الإرهابية في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا تحتجز "نجيب الشعيبي" حاليا في سجن الأمن والمخابرات في محافظة إب ، وأن الشعيبي منذ سبتمبر الماضي يتعرض لتهديدات سابقة من قبل مليشيات الحوثيين بخطفه مالم يتوقف عن منشوراته ومواقفه المنتقدة لممارسات المليشيات الإرهابية.

ويذكر أن نجيب الشعيبي كان مدير عام مؤسسة المسالخ وأسواق اللحوم قبل أن يتم إقصاءه من قبل مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا عقب سيطرتها على محافظة إب.

ويأتي اختطاف الشعيبي ضمن حملة اختطافات تشنها مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا منذ مطلع الشهر الجاري في عموم مديريات محافظة إب، والتي طالت العديد من المواطنين والشخصيات العامة والمسؤولين المحليين السابقين في المحافظة.