احصائية رسمية بعدد الأشخاص الذين قضوا في حوادث مرورية خلال 2024

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قالت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في إحصائية رسمية، الثلاثاء، أن الحوادث المرورية أودت بحياة 663 شخصاً من مختلف الفئات العمرية خلال العام 2024، في عموم المحافظات المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
ونقل موقع وزارة الداخلية، عن مدير عام شرطة السير، اللواء عمر بامشموس قوله إن عام 2024، شهد ارتفاعاً في ضحايا. الحوادث المرورية بلغت نسبتها 30% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عدد الضحايا 4924 شخصا منهم 663 حالة وفاة و 4261 إصابة في عدادهم 1532 شخصا صنفت حالتهم بالبليغة.
وأشار بامشموس، إلى أن الخسائر المادية للحوادث المرورية للعام الفائت بلغت 5 مليار و38 مليون و510600 ريال، بزيادة تفوق 3 مليار و118مليون و389 الف ريال مقارنة بالعام 2023 م.
وسجل رجال شرطة السير بالمحافظات المحررة خلال الفترة نفسها 70903 مخالفة مرورية، ورصدوا 4764 حادثة سير، وفقا لمدير شرطة السير.
وجاء توزيع الحوادث على المحافظات، بنسب متفاوتة، تصدرتها محافظة مأرب بعدد1704 حوادث وبنسبة بلغت35 بالمائة، تليها محافظة تعز بعدد 610 حوادث مرورية وبنسبة 13بالمائة، ثم محافظة لحج بعدد 443 حادثة وبنسبة9 بالمائة.