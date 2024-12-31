أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي اليوم في صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 31/12/2024
الأسعار بصنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 537
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 2056
بيع الدولار 2065
شراء السعودي 539
بيع السعودي 542