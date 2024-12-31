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أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي اليوم في صنعاء وعدن

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 382

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 31/12/2024

الأسعار بصنعاء 

شراء الدولار                534

بيع الدولار                  537

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي              140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               2056

بيع الدولار                  2065

شراء السعودي             539

بيع السعودي                542

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