أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي اليوم في صنعاء وعدن

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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