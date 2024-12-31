اللواء العرادة يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز الشراكة في مجالات الإقتصاد والتنمية واعادة الإعمار

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، اليوم، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى اليمن، بونج كاي دو، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وناقش العرادة مع السفير الكوري، آفاق تعزيز التعاون المشترك بين اليمن و كوريا في الجوانب الاقتصادية والتنموية إلى جانب دعم الجهود الدولية لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في اليمن.

كما استعرض اللقاء، الوضع الإنساني في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها اليمن خلال المرحلة الراهنة ، وسبل المساهمة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية من خلال دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في اليمن، بما ينعكس على تحسين الأوضاع الإنسانية و الظروف المعيشية للشعب اليمني.

واشار إلى أهمية الدور الإيجابي الذي تلعبه كوريا في دعم برامج ومشاريع التنمية المستقبلية في اليمن لتشمل مجالات التعليم العام والفني والمهني، وتكنولوجيا المعلومات، ومشاريع الطاقة المتجددة، وإمكانية إقامة شراكات اقتصادية، وتشجيع الشركات الكورية على الاستثمار في اليمن، في كافة القطاعات.

ونوه عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى الممارسات المتواصلة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف السفن التجارية، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي، وانعكاساتها السلبية على حركة التجارة العالمية والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي..لافتاً إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، وتستدعي موقفاً دولياً للتعامل مع تلك التهديدات.

من جانبه، أعرب السفير الكوري، عن التزام حكومة بلاده بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والتنموي للشعب اليمني..مؤكداً حرص حكومة كوريا على تعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وفي اللقاء، نقل العرادة تعازي القيادة السياسية والحكومة لجمهورية كورياالصديقة حكومةً وشعباً في ضحايا الحادث المأساوي لتحطم طائرة الركاب في مطار موان الدولي، والذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين.. متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ودوام السلامة لكوريا وشعبها الصديق.