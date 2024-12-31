عاجل وزارة الدفاع الأميركية تعلن عن الأهداف الحساسة للمليشيات الحوثية في صنعاء التي استهدفتها الغارات الجوية اليوم

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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اعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن استهدف منشأة قيادة وسيطرة تابعة للمليشيات الحوثية ومرافق إنتاج وتخزين أسلحة تقليدية متقدمة خلال الغارات التي شنتها اليوم على العاصمة صنعاء.

كما اعلن البنتاغون انه تم تدمير طائرات مسيّرة هجومية حوثية خلال غارات أمس واليوم. اضافة الى تدمير موقع رادار ساحلي للحوثيين و 7 صواريخ كروز .