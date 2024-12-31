عاجل: المواقع المستهدفة في الغارات الجديدة اليوم على صنعاء

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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دوت في صنعاء عصر اليوم الثلاثاء انفجارات عنيفة ناتجة عن غارات جديدة- يرجح أنها أميركية- استهدفت عدة مواقع.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس أن نحو سبع غارات استهدفت مجمع العرضي في وزارة الدفاع وسط صنعاء اضافة الى مقر الفرقة الأولى مدرع سابقًا.

اعلام الحوثيين اشار الى ان عدوان جديد استهدف بغارتين مجمع العرضي في صنعاء.

كما اعلن الحوثيون أن 6 غارات للعدوان استهدفت مجمع 22 مايو بمديرية الثورة.

وعقب الغارات نقلت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي عن مصدر مطلع قوله ان الهجوم على صنعاء ليس إسرائيليا.