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الجيش الوطني يكسر هجوما للمليشيات الحوثية جنوب

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص
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نجح الجيش الوطني في التصدي لهجوم عنيف شنته المليشيات الحوثية في جبهة مريس الواقعة في منطقة الضالع، حيث وقعت الاشتباكات في تبة القهرة.

وأسفرت المواجهات عن تكبد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأفراد، بعد أن استخدمت كافة أنواع الأسلحة المتاحة لديها.

وأكدت مصادر عسكرية أن القوات الحوثية حاولت التقدم في عدة محاور، إلا أن صمود الجيش الوطني وقدرته على التنسيق القتالي كانت حاسمة في إحباط هذا الهجوم.

تستمر المواجهات في المنطقة، وسط دعوات للتعزيزات لضمان الأمن والاستقرار في جبهة مريس، حيث يؤكد الجيش الوطني عزيمته على استكمال التصدي لأي محاولات من المليشيات لاستهداف المدن والمناطق المحررة. 

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