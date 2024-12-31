الكيان الإسرائيلي يوجه ''التحذير الأخير'' للحوثيين وإيران

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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حذّر سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الحوثيين من مواجهة ما أسماه "المصير التعيس" ذاته، الذي لحق بحركة حماس وحزب الله وبشار الأسد.

كما وجّه ما سماه التحذير الأخير لمسلحي جماعة الحوثي لوقف هجماتهم الصاروخية على الأراضي المحتلة.

وحذّر دانون طهران أيضًا من أن إسرائيل يمكنها ضرب أي هدف في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، قائلا إنها لن تتسامح مع هجمات الجماعات المتحالفة مع إيران.

وأكد أمام مجلس الأمن الدولي امس الاثنين، أن الحوثيين ربما لم ينتبهوا لما حدث في الشرق الأوسط، خلال العام الماضي، في إشارة إلى ما يحدث في غزة من حرب إبادة، وإلى مصير قيادات حزب الله.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توعد بشن المزيد من الغارات على اليمن والضرب بكل قوة.

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن نتنياهو القول: "لم ننته من اليمن بعد، بل بدأنا معهم للتو، وسنضربهم بكل قوة".

بدوره، قال وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، إن إسرائيل لن تتسامح مع أي عدوان غير مبرر من جيش يعمل على بُعد ألفي كيلومتر.

وأكد أن الكيان سيتخذ جميع الإجراءات العسكرية والدبلوماسية، التي يراها ضرورية لحماية أمنه.

وغداة هذه التحذيرات اعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين، اليوم الثلاثاء تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدت مطار بن غوريون ومحطة كهرباء، وفق بيان اطلع عليه محرر مأرب برس.

وقال: "استهدفنا بنجاح مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي واستهدفنا بنجاح محطة كهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي".

واشار الى العمليتان تزامنتا مع عملية استهدفت حاملة الطائرات يو أس أس هاري ترومان

واضاف: ''العملية نفذت بعدد كبير من المسيرات والصواريخ أثناء تحضير القوات الأمريكية لهجوم جوي كبير على بلدنا"

وتابع :"العملية البحرية حققت أهدافها وتم إفشال الهجوم الجوي الأمريكي الذي كان يحضر له على بلدنا"