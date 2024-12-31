من هو وزير الدفاع الجديد في سوريا ''أبو الحسن600''؟

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت القيادة العامة في سوريا، الثلاثاء، رسميا تعيين اللواء مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة.

وكان أبو قصرة قد تولى منصب القائد العسكري في هيئة تحرير الشام، حيث كان من أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي تمكنت في 8 من ديسمبر من إسقاط نظام بشار الأسد.

ويعرف وزير الدفاع الجديد الذي ولد في مدينة حلفايا في محافظة حماة، بلقب "أبو حسن الحموي" وكذلك "أبو الحسن 600".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت نبأ تعيين أبو قصرة عن مصدر رسمي في 21 ديسمبر.