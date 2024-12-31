السعودية.. الإطاحة بـ ''شبكتين إجراميتين'' تضم عناصر في الداخلية والدفاع ومقيمين يمنيين وسوريين أول اتصال لمسئول يمني مع الإدارة السورية الجديدة.. اليمن تهنئ السوريين وتعلن إعادة فتح سفارتها في دمشق قريبًا تنازلت عن 14 رقبة لوجه الله .. أسرة تختار العفو قبل تنفيذ حكم الإعدام تركيا تهز قطاع الطيران والدفاع في إيطاليا تاريخ جديد في كوريا الجنوبية: محكمة تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول تصعيد خطير: صواريخ حوثية تستهدف وسط إسرائيل وغارات بريطانية وأمريكية جديدة على اليمن قراصنة صينيون يسرقون وثائق من وزارة الخزانة الأميركية في اختراق كبير رسائل دول الخليج من العاصمة دمشق لسوريا وللعرب وللمحور الإيراني المليشيا تجبر طلاب جامعة ذمار على إيقاف الدراسة للإلتحاق بدروات طائفية وعسكرية تشمل التدرب على الأسلحة المتوسطة والثقيلة تعرف على الأموال التي سيجنيها ريال مدريد في حال تتويجه بكأس العالم للأندية 2025؟
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنها ضبطت وفككت شبكتين إجراميتين تمتهنان تهريب الأقراص المخدرة والحشيش والاتجار بهما، تضمان أشخاصا من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الزكاة والضريبة؛ والجمارك ومقيمين سوريين و يمنيين.
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، ان المتابعة الأمنية لنشاطات التهريب الى المملكة اسفرت عن ضبط وتفكيك الشبكتين وضبط عناصرهما، في منطقتي الرياض وجازان، وذلك بعد متابعة أمنية بناءً على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة.
وأوضحت في بيان، أن الشبكتين المضبوطتين تنشطان في تهريب أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر والاتجار بها، وذلك عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وجزيرة فرسان بجازان، وهم 13 عنصراً، بينهم واحد من وزارة الداخلية، و4 من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واثنان من وزارة الدفاع، و3 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسورية.
وقال المصدر انه "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".