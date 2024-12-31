السعودية.. الإطاحة بـ ''شبكتين إجراميتين'' تضم عناصر في الداخلية والدفاع ومقيمين يمنيين وسوريين

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنها ضبطت وفككت شبكتين إجراميتين تمتهنان تهريب الأقراص المخدرة والحشيش والاتجار بهما، تضمان أشخاصا من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الزكاة والضريبة؛ والجمارك ومقيمين سوريين و يمنيين.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، ان المتابعة الأمنية لنشاطات التهريب الى المملكة اسفرت عن ضبط وتفكيك الشبكتين وضبط عناصرهما، في منطقتي الرياض وجازان، وذلك بعد متابعة أمنية بناءً على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة.

وأوضحت في بيان، أن الشبكتين المضبوطتين تنشطان في تهريب أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر والاتجار بها، وذلك عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وجزيرة فرسان بجازان، وهم 13 عنصراً، بينهم واحد من وزارة الداخلية، و4 من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واثنان من وزارة الدفاع، و3 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسورية.

وقال المصدر انه "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".