السعودية.. الإطاحة بـ ''شبكتين إجراميتين'' تضم عناصر في الداخلية والدفاع ومقيمين يمنيين وسوريين أول اتصال لمسئول يمني مع الإدارة السورية الجديدة.. اليمن تهنئ السوريين وتعلن إعادة فتح سفارتها في دمشق قريبًا تنازلت عن 14 رقبة لوجه الله .. أسرة تختار العفو قبل تنفيذ حكم الإعدام تركيا تهز قطاع الطيران والدفاع في إيطاليا تاريخ جديد في كوريا الجنوبية: محكمة تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول تصعيد خطير: صواريخ حوثية تستهدف وسط إسرائيل وغارات بريطانية وأمريكية جديدة على اليمن قراصنة صينيون يسرقون وثائق من وزارة الخزانة الأميركية في اختراق كبير رسائل دول الخليج من العاصمة دمشق لسوريا وللعرب وللمحور الإيراني المليشيا تجبر طلاب جامعة ذمار على إيقاف الدراسة للإلتحاق بدروات طائفية وعسكرية تشمل التدرب على الأسلحة المتوسطة والثقيلة تعرف على الأموال التي سيجنيها ريال مدريد في حال تتويجه بكأس العالم للأندية 2025؟
أعلن وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني أن بلاده ستعيد فتح سفارتها في دمشق في أقرب وقت ممكن.
وأجرى الزنداني اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني في أول اتصال لمسؤول يمني مع الإدارة الجديدة في سوريا.
وقال وزير الخارجية إنه أعرب له خلال الاتصال الهاتفي عن التهنئة "بانتصار الشعب السوري الشقيق" والتأكيد على "موقف القيادة السياسية والحكومة اليمنية إلى جانب الأشقاء في سوريا".
وأضاف وزير الخارجية اليمني أنه أكد على استعداد بلاده لإعادة نشاط سفارتها في العاصمة السورية دمشق في القريب العاجل.
وأكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، ووقوف الحكومة اليمنية إلى جانب الحكومة السورية الجديدة وتهانيها للشعب السوري بمناسبة انتصاره.
من جانبه أكد وزير الخارجية السوري على اهتمام بلاده بالعلاقات الأخوية مع اليمن وأهمية العمل على إحيائها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين، وفق بيان للخارجية اليمنية.
كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التطلع لبناء شراكات استراتيجية عربية تسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
هذا وكان نظام بشار الأسد قد سلم الحوثيين مقر البعثة الدبلوماسية اليمنية في العاصمة دمشق واعتمد سفيرا للجماعة هناك في عام 2016.