أول اتصال لمسئول يمني مع الإدارة السورية الجديدة.. اليمن تهنئ السوريين وتعلن إعادة فتح سفارتها في دمشق قريبًا

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني أن بلاده ستعيد فتح سفارتها في دمشق في أقرب وقت ممكن.

وأجرى الزنداني اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني في أول اتصال لمسؤول يمني مع الإدارة الجديدة في سوريا.

وقال وزير الخارجية إنه أعرب له خلال الاتصال الهاتفي عن التهنئة "بانتصار الشعب السوري الشقيق" والتأكيد على "موقف القيادة السياسية والحكومة اليمنية إلى جانب الأشقاء في سوريا".

وأضاف وزير الخارجية اليمني أنه أكد على استعداد بلاده لإعادة نشاط سفارتها في العاصمة السورية دمشق في القريب العاجل.

وأكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، ووقوف الحكومة اليمنية إلى جانب الحكومة السورية الجديدة وتهانيها للشعب السوري بمناسبة انتصاره.

من جانبه أكد وزير الخارجية السوري على اهتمام بلاده بالعلاقات الأخوية مع اليمن وأهمية العمل على إحيائها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين، وفق بيان للخارجية اليمنية.

كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التطلع لبناء شراكات استراتيجية عربية تسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وكان نظام بشار الأسد قد سلم الحوثيين مقر البعثة الدبلوماسية اليمنية في العاصمة دمشق واعتمد سفيرا للجماعة هناك في عام 2016.