تركيا تهز قطاع الطيران والدفاع في إيطاليا

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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" سلط موقع "أناليزي ديفيزا" الإيطالي الضوء على الاستحواذ الذي قامت به شركة "بايكار" التركية على شركة "بياجيو إيروسبيس" الإيطالية، معتبرًا ذلك تحوّلًا بارزًا بعد ست سنوات من التحديات.

ويأتي هذا الاستحواذ مع تعهد "بايكار" بالاستمرار في الإنتاج وتعزيز الخدمات التقنية والتدريب، مع وعود بتطوير الشركة وخلق فرص عمل جديدة. التقرير ذكر أنه بعد فترة من التعثر دامت ست سنوات، تم الإعلان عن إعادة هيكلة شركة "بياجيو إيروسبيس"، التي كانت تحت الإدارة الاستثنائية منذ ديسمبر 2018، بعدما قامت "بايكار" بشراءها.

وزارة المؤسسات والصناعة الإيطالية أصدرت بيانًا أفادت فيه بأنها منحت الإذن للمفوضين الاستثنائيين لشركتين تابعتي لبياجيو بالمضي قدمًا في إجراءات البيع لصالح "بايكار"، المعروفة بحقول الطائرات المسيرة والتقنيات الفضائية.

ووفقًا لتصريحات وزير الصناعة الإيطالي، أدولفو أورسو، فإن هذا التطور يتيح إعادة إحياء الشركة بمخطط صناعي طموح، مؤكداً أن الشركة تعد أصلًا استراتيجيًا لإيطاليا، مما يضمن استمرارية الأنشطة والمصانع والحفاظ على القوى العاملة.

وأفاد التقرير أن الوزارة تلقت ثلاثة عروض ملزمة من جهات دولية، واعتبرت عرض "بايكار" الأكثر ملاءمة لحماية مصالح الموظفين وضمان مستقبل المجموعة الصناعية. حيث تعهدت الشركة التركية بالاستمرار في إنتاج الطائرات وتوفير خدمات الدعم الفني والصيانة.

النقابات العمالية أعربت عن رضاها بشأن الاستحواذ، ولكنها أكدت أيضًا على ضرورة مراقبة العملية. وأشارت نقابة "أويلم" إلى أهمية تعزيز المهارات المهنية في مراكزها، وطالبت بعقد اجتماع مع الوزارة لتفاصيل أكثر وضمانات ملموسة.

على الجانب الآخر، حذرت نقابة "فيوم" من أنه ينبغي تقديم خطة صناعية واضحة لضمان مستقبل "بياجيو".

الرئيس التنفيذي لشركة "بايكار"، سلجوق بيرقدار، عبّر عن فخره بقيادة "بياجيو إيروسبيس" نحو المستقبل، مؤكدًا التزامه بالحفاظ على الهوية التاريخية للشركة وزيادة قدرتها الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة في إيطاليا.

كارلو فيستوتشي، المدير العام لجمعية أياد، التي تمثل قطاع الدفاع والفضاء، أبدى ارتياحه لإتمام الصفقة، مشيدًا بدور وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروزيتّو، الذي ساهم في تحقيق هذا الاتفاق.

وأوضحت السناتور الليغورية ستيفانيا بوتشاريلي أن هذا الاستحواذ يختتم فترة من عدم اليقين، معتبرة أن الالتزام الذي أبدته "بايكار" تجاه أنشطة الإنتاج يمثل نقطة تحوّل هامة، معروفة بضرورة انتظار خطة التصنيع الجديدة التي توضح أهداف النمو والاستثمار للمستقبل.

الوزير أورسو رحب بعودة النشاط لشركة "بياجيو إيروسبيس"، لكنه أشار إلى قلقه من أن يكون الإعادة تحت مظلة الاستحواذ من "بايكار"، التي يرتبط تأسيسها بالصهر رجب طيب أردوغان.