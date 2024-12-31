تصعيد خطير: صواريخ حوثية تستهدف وسط إسرائيل وغارات بريطانية وأمريكية جديدة على اليمن

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص

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شهدت الأوضاع توترًا متزايدًا بين إسرائيل وجماعة الحوثي، حيث أفادت مصادر محلية ودولية بأن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين من اليمن نحو وسط إسرائيل اليوم الثلاثاء.

ونتيجة لذلك، دوت صفارات الإنذار في حوالي 100 منطقة داخل إسرائيل، مع وقوع شظايا صاروخية في مناطق مثل "حاريش" وبيت شيمش بالقرب من القدس.

على الجانب العسكري، شنت الطائرات الأميركية والبريطانية غارات على مواقع الحوثيين في محافظة الحديدة.

وأكد مراسلنا أن الضربات الجوية استهدفت المواقع التي أُطلقت منها الصواريخ في مديرية التحيتا، حيث استمر الطيران في التحليق واستهداف عدة نقاط تقع جنوب الحديدة.

وفي هذه الأثناء، انتقدت روسيا الضربات الجوية الإسرائيلية والتحالف الدولي في اليمن، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى تصعيد الأوضاع.

وذكر ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن هذه العمليات العسكرية تُسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين وتخلف دماراً واسع النطاق. وفي سياق التصعيد، دعت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن جماعة الحوثي إلى التخلي عن النهج الذي يعكر صفو الاستقرار في المنطقة.

من جانب آخر، شدد المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على ضرورة القضاء على الحوثيين إذا حاولوا تهديد أمن إسرائيل، مذكراً بما حدث مع حماس وحزب الله وبشار الأسد.

علاوةً على ذلك، أدان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد الخياري، الهجمات المتكررة في كل من إسرائيل واليمن، واصفًا هذا التصعيد بأنه يزعزع الاستقرار.